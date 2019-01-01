أنشيلوتي ينضم لقائمة المرشحين لتدريب أحد كبار الدوري الإنجليزي

إذا أقيل من منصبه في "سان باولو"

أفادت تقارير صحفية إيطالية، أن مدرب نابولي كارلو أنشيلوتي، انضم لقائمة المرشحين لخلافة الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو في توتنهام، حال تمت إقالته في المستقبل القريب.

ويواجه مدرب ساوثامبتون السابق مشكلات بالجملة في عامه الخامس مع السبيرس، نظرًا لتراجع نتائج الفريق بشكل صادم منذ بداية الموسم الجاري، والتي تسببت في تراجعه إلى المركز الرابع عشر في جدول ترتيب أندية البريميرليج.

ونفس الأمر بالنسبة لكارليتو، هو الآخر يواجه شبح الطرد من "سان باولو"، بعد سلسلة النتائج المخيبة لآمال فقراء الجنوب، والتي كان آخرها الخروج بنقطة واحدة في آخر أربع مباريات في الدوري الإيطالي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن مدرب ريال مدريد الأسبق، انضم بالفعل لقائمة المرشحة لخلافة بوتشيتينو في "توتنهام هوتسبير"، جنبًا إلى جنب مع مدرب لايبزيج جوليان ناجيلسمان ومدرب بورنموث إدي هاو، وقبلهم البرتغالي جوزيه مورينيو.

وقالت الصحيفة الإنجليزية، إن رئيس الديوك دانيال ليفي يخطط بالفعل لإقالة المدرب الأرجنتيني، وذلك إذا لم تتحسن النتائج بعد انتهاء أسبوع الفيفا الحالي، وذلك عكس ما كان يتردد عن تمسك الإدارة بالمدرب، نظرًا لما قدمه لأصحاب الجزء الأبيض من شمال لندن طيلة السنوات الماضية.

والمعروف أن أغلب الصحف البريطانية تضع "سبيشال وان" على رأس قائمة المرشحين لاستكمال مشروع بوتشيتينو في شمال لندن، حتى أن هناك بعض المصادر، زعمت أنه لم يعد مهتمًا بفكرة تدريب ريال مدريد، لشغفه بالعودة إلى البريميرليج عبر بوابة وصيف دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وبالنسبة لأنشيلوتي، فما يعيق إقالته من تدريب نابولي، هو الشرط الجزائي الضخم في عقده الممتد حتى صيف 2021، وهو ما قد يجبر الرئيس أوريليو دي لورينتيس على الإبقاء عليه لأطول فترة ممكنة.