أنشيلوتي يلمح إلى رحيل كوليبالي عن نابولي في ميركاتو الصيف!

مدرب نابولي كارلو أنشيلوتي لن يمانع رحيل كوليبالي عن الفريق في سوق الانتقالات الصيفية

فيسبوك تويتر محمد عماد

أكد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق نابولي أنه لن يمانع رحيل مدافع الفريق خاليدو كوليبالي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة إذا أراد الرحيل.

وكان كوليبالي قد ارتبط اسمه بالانتقال لصفوف فريق مانشستر يونايتد وريال مدريد قبل ميركاتو الصيف المقبل.

كولاروف يُعيد الطابع الهجومي لمدافعي الكالتشيو بعد عشرين عامًا

وعن هذا الأمر قال أنشيلوتي: "لا نريد أن نبيع أفضل اللاعبين لدينا، نرد أن نضيف لهم تعاقدات جديدة لمواصلة أفكارنا".

كما أضاف المدرب الإيطالي: "لن نفرط في لاعبينا، ولكننا لن نستطيع أن نمنع أحد من الرحيل إذا أراد هو ذلك، لم أفعل هذا من قبل طوال مسيرتي".

يشار إلى أن السنغالي خاليدو كوليبالي البالغ من العمر 27 عامًا يلعب في صفوف نابولي منذ عام 2014 حتى الآن قادمًا من نادي جينك البلجيكي.