أنشيلوتي يشيد بالثنائي القريب من نابولي خاميس وإيكاردي

أنشيلوتي لاينفي ولا يؤكد شيئًا بخصوص اهتمام نابولي بماورو إيكاردي وخاميس رودريجيز

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

تحدث المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي الفني لنادي نابولي عن جودة الثنائي ماورو إيكاردي وخاميس رودريجيز بمناسبة الحديث عن اهتمام فريقه بهما.

وكانت عدة مصادر صحفية إيطالية قد تحدثت عن اقتراب نابولي من التعاقد مع الثنائي خاميس وإيكاردي بعدما تعاقد مع المدافع اليوناني كوستاس مانولاس.

وحول ذلك، لم يعطِ كارلو أنشيلوتي أي شيء يؤكد اقترابهما من نابولي، حيث أكد أنه لا يعرف شيئًا عما سيحدث في المستقبل بالنسبة للميركاتو.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 8, 2019

وقال أنشيلوتي: "خاميس رودريجيز لاعب كبير، لقد عملت معه من قبل في ريال مدريد وأعرف جيدًا قيمته والإضافة التي يستطيع تقديمها لأي فريق"

وأضاف: "بالنسبة له من الممكن أن يكون لاعبًا لنابولي في المستقبل، ومن الممكن ألا يحدث ذلك أبدًا، ولكنه سيكون خيارًا مميزًا في حال انضم لنا"

وحول ماورو إيكاردي قال: "هو مهاجم كبير ومن أفضل المهاجمين في الدوري الإيطالي خلال السنوات الأخيرة، الجميع يعرف قيمته جيدًا"

وأضاف: "هو لاعب رائع ويحظى بتقدير كبير منا جميعًا، أنا أحد أكثر المعجبين به، ولكن في نفس الوقت لا يمكننا تأكيد شيء بخصوصه الآن"

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يذكر أن ماورو إيكاردي قد بات خارج خطط إنتر بالنسبة للموسم الجديد حسب تصريحات المدير التنفيذي للنادي جيوسيبي ماروتا، في الوقت الذي لا يبدو فيه ريال مدريد مهتمًا بالحفاظ على نجمه الكولومبي.