أنشيلوتي لا يستبعد عودة كوالياريلا إلى نابولي

نابولي أنهى الموسم ثانياً

فيسبوك تويتر هيثم محمد

فتح كارلو أنشيلوتي، مدرب نابولي، المجال لعودة هداف الدوري الإيطالي وسامبدوريا فابيو كوالياريلا من جديد لصفوف البارتينوبي الصيف المقبل.

كوالياريلا، 36 عاماً، وصل إلى 26 هدفاً في صدارة ترتيب الهدافين قبل المباراة الختامية لفريقه أمام يوفنتوس مساء اليوم، الأحد.

وقال أنشيلوتي مع "سكاي": "هل سيعود كوالياريلا إلى نابولي؟ في الحياة كل شيء ممكن، نملك أفكار واضحة للميركاتو، سمعت حديثاً عن ستين اسماً، كلها خاطئة".

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(📽️: IG/SeanKilby1) pic.twitter.com/KZxCjdPYMY — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 26, 2019

وأضاف: "هذا العدد من اللاعبين الذي ارتبط بنا كثير، سنتعاقد مع لاعبين، ولكن ليس بتلك الكثرة، الآن سنذهب في عطلة وبعدها نبدأ التخطيط للموسم المقبل".

رئيس نابولي أورليو دي لاورنتيس هو الآخر كان قد رحب بفكرة عودة كوالياريلا من جديد لصفوف الفريق الصيف المقبل.

نابولي ختم موسمه مساء السبت بالخسارة من بولونيا بنتيجة 3-2 ضمن الجولة الأخيرة للدوري الإيطالي الذي أنهاه ثانياً.