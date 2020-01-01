أنشيلوتي يخلص برشلونة من كابوس أومتيتي

كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق إيفرتون قد يخلص برشلونة من كابوس صامويل أومتيتي.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن وجود رغبة من قبل فريق إيفرتون في الحصول على خدمات اللاعب الفرنسي صامويل أومتيتي مدافع برشلونة .

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والتي ذكرت أن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق يريد اللاعب.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة برشلونة لا تمانع بيعه في الوقت الحالي بأي قيمة مالية تساهم في تحسين الوضع الإقتصادي للنادي.

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ويعاني برشلونة بشكل كبير على المستوى الإقتصادي في الأشهر الأخيرة بسبب ديون الصفقات وأزمات فيروس كورونا المتتالية.

وتبلغ قيمة اللاعب السوقية في الوقت الحالي حوالي 12 مليون يورو، وهي أقل من نصف القيمة التي جاء بها لبرشلونة.

وكان أومتيتي قد عانى من إصابات متكررة في الركبة منذ بطولة كأس العالم 2018 التي حققها مع منتخب بلاده الفرنسي في النهائي على حساب كرواتيا.

وكاد اللاعب أن يرحل عن صفوف برشلونة في أكثر من مناسبة من قبل، أهمهم كانت في 2018 عندما كان مانشستر سيتي يريد دفع الشرط الجزائي الخاص به والذي كان يبلغ 60 مليون يورو.

وقامت إدارة برشلونة بتجديد عقد اللاعب للمرة الأخيرة في 2018 بعد السماع بعرض مانشستر سيتي ليستر على الورق حتى 2023. جدير بالذكر أن تقارير صحفية سابقة كانت قد أكدت أن المدرب الهولندي رونالد كومان لم يكن يريد استمرار أومتيتي في صفوف الفريق.