أنشيلوتي يحطم رقم مويس التاريخي مع إيفرتون

ويصل لإنجاز جديد

قاد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي فريقه الجديد إيفرتون للفوز على نيوكاسل يونايتد في عقر داره "سان جيمس بارك" بهدفين مقابل هدف لحساب الجولة الـ20 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء كارليتو إلى "جوديسون بارك" الأسبوع الماضي، ليتولى الدفة الفنية بعقد طويل الأجل، بعد إقالة المدرب البرتغالي ماركو سيلفا على خلفية النتائج المتواضعة التي حققها مع التوفيز قبل إقالته.

وبفوز أنشيلوتي في اختباره الثاني مع أزرق الميرسيسايد، يكون قد عاد الرقم المُسجل باسم ديفيد مويس، بتحقيق الفوز في أول مباراتين مع إيفرتون على مستوى البريميرليج، والذي حققه عام 2002.

والمفارقة أن المدرب الإيطالي أقيل من منصبه في نابولي بعد تراجع النتائج مع فقراء الجنوب، لينتشل إيفرتون من براثن الضياع بتحقيق انتصارين متتاليين.

في الوقت ذاته، نجح أنشيلوتي في تحقيق انتصاره الـ50 في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليصبح خامس أسرع مدرب يصل لهذا الإنجاز في 78 مباراة.

ويبقى جوزيه مورينيو المدرب الأسرع وصولا للانتصار الـ50، وفعلها في 63 مباراة، ويتبعه بيب جوارديولا في 69 مباراة، ثم أنطونيو كونتي في 73 مباراة، مانويل بيليجريني في 75مباراة.