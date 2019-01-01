أنشيلوتي يُثني على أداء أوناس أمام زيورخ

الجزائري سجل هدفًأ وصنع الآخر

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أثني المدير الفني الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، بالجزائري آدم أوناس بعد قيادته نابولي للفوز على زيورخ السويسري في إياب دور الـ32 من الدوري الأوروبي.

وحقق نابولي الفوز بهدفين نظيفين، حيث سجل الجزائري هدفاً وصنع الآخر، ليقود نابولي للفوز في مجموع اللقاءين بخماسية مقابل هدف.

أبدى أنشيلوتي سعادته بفوز البارتينوبي عقب نهاية اللقاء: "لقد تأهلنا وأنا راضٍ، الشيء المهم أن نحافظ على شكل المباراة، الاحترافية والتركيز، لم نفعل شيء غير اعتيادي الليلة، لكن الجميع أظهروا الرغبة".

وأشاد بالجزائري الشاب الذي يقضى موسمه الثاني: "لقد فعل شيئًا مميزاً الليلة، سجل هدفًا ويمتلك شيء خاص عندما تكون الكرة معه، لا يوجد العديد الذي يصنعون شيئًا من لا شيء وهو واحد منهم، أنه من أفضل المواهب التي تمتلك الكرة، بسبب قدارته".

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بطولة كبيرة يقدمها فريق آينتراخت فرانكفورت حتى الآن بقيادة مدربه أدولف هوتر 👏 pic.twitter.com/TxFRtsIG2O — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 21, 2019

وواصل المديح أيضًا للإيطالي سيموني فيردي: "سجل هدفًا من تحرك رائع، تلك علامة أن الفريق يمتلك الجودة، صنعنا العديد من الفرص ولم نسجل، جزء منها كان سوء حظ".

واختتم عن الهجمات المهدرة: "رغم الفرص الضائعة، التي جاءت بفضل الضغط والدفاع، لكننا فقدنا الحدّة على المرمى".

جماهير زينيت الروسي تقوم بعمل ممر ناري لاستقبال فريقها قبل مباراتهم ضد فنربخشة بالدوري الأوروبي 🔥pic.twitter.com/SVQZTs1092 — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 21, 2019

ويعود نابولي مجددًا للدوري الإيطالي للقاء بارما، وينتظر معرفة منافسه غدًا بقرعة ثمن النهائي من المسابقة الأوروبية.