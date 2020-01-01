أنشيلوتي يأمل ألا يحتفل ليفربول بالدوري الإنجليزي أمام إيفرتون

الملاعب كثيرة..

لم يخفِ كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لإيفرتون، رغبته في ألا يحتفل ليفربول بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب جوديسون بارك.

وأصبح حسم البريميرليج لكتيبة يورجن كلوب بشكل رسمي ما هو إلا مسألة وقت، فالريدز ينفرد بصدارة ترتيب البطولة برصيد 73 وبفارق 22 نقطة عن أقرب الملاحقين مانشستر سيتي.

المباراة الأولى لأنشيلوتي كمدرب لإيفرتون أمام ليفربول كانت في كأس الاتحاد الإنجليزي، وهُزِّم فيها التوفيز بهدف نظيف في ملعب الأنفيلد.

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المدرب الإيطالي في تصريحات للصحافة قال "الفكرة هي أن ليفربول سوف يفوز بالدوري بالفعل، ولكنني لا أتمنى أن يحدث ذلك في جوديسون بارك!.".

وأتم بقوله "هناك الكثير من الملاعب، لماذا يحققون اللقب عندنا؟.".

ومن المعروف أن هناك احتقانًا كبيرًا بين إيفرتون وليفربول نتيجة للعداوة التاريخية لفريقي مدينة ليفربول، ويُعد ديربي الميرسيسايد من أكثر الديربيات شعبية في العالم بشكل عام.

يذكر أن ليفربول قد فاز في مباراة الذهاب على الأنفيلد بالدوري بخمسة أهداف لهدفين مما أطاح بماركو سيلفا من قيادة إيفرتون وأتى بكارلو أنشيلوتي في محله.

كما يجدر الإشارة إلى أن مباراة الإياب من المقرر لها أن تكون يوم 16 مارس المقبل، أي بعد 4 مباريات، ولكي يحسم ليفربول الدوري في الجوديسون بارك يحتاج إلى خسارة السيتي لثلاث نقاط مع خسارة ليستر سيتي لأي نقطة خلال تلك الفترة.