الانتقالات
الانتقالات

أنشيلوتي: لا نخطط لبيع آلان

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Getty Images
تعرف على أحدث تصريحات لأنشيلوتي بشأن مفاوضات باريس سان جيرمان مع آلان
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

حسم كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي نابولي، موقف آلان، لاعب الفريق، من الرحيل خلال يناير المقبل للانضمام إلى باريس سان جيرمان.

التقارير الصحفية تؤكد رغبة سان جيرمان في التعاقد مع آلان وإنهاء الصفقة قبل انتهاء الشهر الجاري.

وقال مدرب نابولي في تصريحات صحفية: "أعلم بوجود مفاوضات مع آلان ورغبة في التعاقد معه ولكنّه مستمر معنا وسوف يلعب مباراة الثلاثاء المقبل".

وواصل: "بالنسبة لي القصة منتهية واللاعب مستمر معنا ولا يوجد أي خطة للتخلي عنه أو بيعه أيًا كان المقابل المعروض علينا".

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وقد تتأجل الصفقة إلى نهاية الموسم الجاري ويرحل اللاعب إلى النادي الباريسي.

سان جيرمان خسر سباق التعاقد مع فرينكي دي يونج من أياكس الهولندي بعدما وقّع اللاعب لصالح برشلونة.

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