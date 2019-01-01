أنشيلوتي: نجاح دوري الأبطال لن يمحو فشل الدوري

كارلو أنشيلوتي يتحدث عن موسم نابولي محليًا وأوروبيًا

قال كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي نابولي إن التأهل لدور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا لا يعني نسيان الإخفاق في الدوري الإيطالي.

ويستضيف نابولي نادي جينك البلجيكي مساء الغد ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، في مواجهة ستحسم تأهله لدور لثمن نهائي البطولة.

وقبل المواجهة المصيرية، قال كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي الجنوب الإيطالي إن التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا يعد أولوية بالنسبة له.

ولكنه رغم ذلك، رأى أن النجاح في تجاوز دور المجموعات بنجاح والتأهل إلى دور الستة عشر لن يمحو أثار النتائج السلبية في الدوري الإيطالي.

وأضاف: "لقد حققنا موسمًا متواضعًا بالنسبة للدوري الإيطالي حتى الآن، وعلى المستوى المحلي لم ننجح في الوصول إلى ما خططنا إليه بداية الموسم"

وتابع: "نحن نلعب كل مباراة على حدى ونريد المنافسة في كل البطولات التي نشارك فيها، ولكن النجاح في بطولة لا يمكن أن يمحو فشل البطولة الأخرى"

وأردف: "نود تصحيح الأوضاع على مستوى جميع البطولات، في الوقت الحالي نحن نعمل على تصحيح الأخطاء التي ارتكبناها والتي أدت إلى هذا الوضع"

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يذكر أن نابولي يحتل المركز الثامن على سلم ترتيب الدوري الإيطالي حتى الآن بعد مرور 15 جولة في مركز متأخر عن ما كان عليه في المواسم الأخيرة.