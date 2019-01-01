أنشيلوتي يرد على رغبة رونالدو في انضمامه ليوفنتوس

كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق نابولي يرد على رغبة كريستيانو رونالدو في انضمامه لصفوف فريق يوفنتوس مستقبلًا بالرفض.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق نابولي على التزامه التام بعقده مع الفريق الساحلي في ظل خروج أخبار عن وجود رغبة في يوفنتوس بتوليه لتدريب الفريق.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها أنشيلوتي لصالح "سكاي سبورتس" وأكد خلالها أنه سيستمر في صفوف نابولي طالما تريد الإدارة ذلك.

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أبرز ما جاء في اللقاء 👇 pic.twitter.com/WnWpeBZBWf — جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٩ مايو ٢٠١٩

وقال أنشيلوتي: "أنا سعيد للغاية لتواجدي في صفوف نابولي، وأتمنى أن أستمر هنا لمدة عامين على الأقل، لكن لا أحد يعرف ما الذي من الممكن أن يحدث".

وأضاف: "أنا مرتبط مع النادي لمدة عامين، لكن المدير الفني يكون آخر من يعلم دائمًا، ودومًا ما يعيش في شكوك، لكنني أفهم أن الإقالة هي جزء من كرة القدم".

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وكانت تقارير صحفية قد أكد أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الحالي قد رشح أنشيلوتي ليتولى تدريب الفريق في الموسم المقبل عقب رحيل أليجري.

جدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو كان قد لعب تحت قيادة أنشيلوتي من قبل في ريال مدريد وحقق معه بطولة دوري أبطال أوروبا الأولى له مع الملكي في 2014.