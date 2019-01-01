أنشيلوتي: نابولي لديه الكثير من الخيارات الآن

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قال كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي نابولي إن فريقه بات يمتلك العديد من الخيارات الفعالة الآن بعد التعاقدات التي أجراها في سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة.

ونجح نابولي في تحقيق انتصار هام على حساب سامبوريا بهدفين مقابل لا شيء في أول مباراة يخوضها على ملعبه سان باولو، ليعوض هزيمة الجولة الماضية أمام يوفنتوس.

وعقب اللقاء، أشاد أنشيلوتي بما قدمه لاعبو الفريق وكذلك بالروح التي أظهروها من أجل تعويض هزيمة يوفنتوس والعودة إلى سكة الانتصارات.

وأضاف: "الآن أصبح نابولي يمتلك العديد من الخيارات، سواء على مستوى الأسماء القادرة على المشاركة أو الحلول المتنوعة التي نعتمد عليها اعتمادًا على ظروف كل مباراة"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 14, 2019

وتابع: "فيرناندو يورينتي لاعب كبير وأظهر شخصية قوية اليوم، لقد كان أحد أهم مفاتيح الفوز، هو مميز جدًا في اللعب على الأرض على الرغم من كونه طويل القامة، إضافة إلى نقطة قوته في الضربات الرأسية.

وأردف: "العديد من التعافدات التي وصلت لنا في الصيف قدمت مردودًا جيدًا وتحتاج إلى مزيد من الوقت من أجل التأقلم داخل المنظومة"

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يذكر أن نابولي حقق 6 نقاط من أصل أول 9 نقاط ممكنة بعدما حقق الفوز على فيورنتينا وسامبدوريا في الجولتين الأولى والثالثة، بينما خسر من يوفنتوس في الجولة الثانية.