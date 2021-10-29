أنشيلوتي: لو أراد هازارد الرحيل فليرحل، وقوانين كرة القدم معقدة!

كارلو أنشيلوتي يثير الجدل حول مستقبل إيدين هازارد ويتحدث عن تعقيدات قوانين كرة القدم وموقف مودريتش وفينيسيوس وتدريب تشافي لبرشلونة.

أكد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد أنه لن يمانع رحيل إيدين هازارد عن النادي الملكي لو أراد اللاعب ذلك بنفسه.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الفريق ضد إلتشي في الدوري الإسباني، وتطرق خلالها للحديث عن تعقيدات قوانين كرة القدم وموقف لوكا مودريتش وفينيسيوس وتدريب تشافي لبرشلونة.

وقال أنشيلوتي: "لم أجبر أي لاعب على البقاء في صفوف ريال مدريد، إذا أراد إيدين هازارد أن يرحل فعليه أن يفعل ذلك، لكنني لا أملك أي شكوك تجاه فكرتي، لم أفعل ذلك من قبل في مسيرتي الكروية ولن أفعل ذلك الآن".

وأردف: "هناك الكثير من التطور في كرة القدم والتحكيم الإسباني، لكن هناك بعض القواعد المعقدة بالنسبة لي، على سبيل المثال تعديلات التسلل غير عادلة".

وأردف عن لوكا مودريتش: "لقد تدرب بشكل جيد، وسيلعب بشكل طبيعي، لم يتواجد ضد أوساسونا لأنه كان يشعر ببعض الأحمال وعدم الراحة".

وعن كثرة استخدامه لفينيسيوس جونيور أكمل: "هو لاعب شاب ويتعافى بشكل جيد للغاية، وبكل تأكيد في أي وقت لا يقدم ما يطلب منه أو يبقي على حالته سيذهب لمقاعد البدلاء".

وأنهى كلماته بالحديث عن إمكانية تدريب تشافي لبرشلونة بعد إقالة رونالد كومان وقال: "أتمنى له كل شيء جيد كمدير فني".

جدير بالذكر أن ريال مدريد يحتل في الوقت الحالي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة.

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