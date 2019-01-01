أنشيلوتي: لعبنا بكسل أمام ميلان!

مدرب نابولي كارلو أنشيلوتي يلوم لاعبيه بعد التعادل السلبي أمام ميلان

فيسبوك تويتر محمد عماد

أعرب كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق نابولي عن غضبه من لاعبي الفريق بعد التعادل السلبي أمام ميلان في المباراة التي استضافها ملعب سان سيرو في إطار مباريات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإيطالي.

وقال أنشيلوتي في تصريحاته عقب المباراة: "لم نسجل أهدافًا ولعبنا بكسل في الشوط الأول، بينما تحسن أداء الفريق في الشوط الثاني، ولكننا لم نحسن اللمسة الأخيرة".

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كما أضاف المدرب الإيطالي: "على الرغم من الاستحواذ، إلا إننا لم نستغل هذا التفوق، كما إننا استقبلنا العديد من الهجمات المرتدة ولم يكن مستوانا متوزان وفقدنا السيطرة على المباراة، لقد سهلنا عليهم الأمر رغم إنني كنت أتوقع الأسلوب الدفاعي لميلان".

كما اختتم مدرب ريال مدريد وبايرن ميونيخ السابق تصريحاته بالإشادة بالاستقبال الذي حظي به في قلعة سان سيرو من جماهير فريقه القديم ميلان.