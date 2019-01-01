أنشيلوتي: لست نادماً على إيكاردي

المدرب الإيطالي سعيد بوصول لوزانو..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكد كارلو أنشيلوتي مدرب نابولي عدم ندمه على فشل ناديه في التعاقد مع ماورو إيكاردي مهاجم إنتر ميلان.

أيضاً فشل نابولي في محاولاته للتعاقد مع فيرناندو يورينتي مهاجم توتنهام هوتسبر السابق.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي:"لا أعلم أي شيء عن يورينتي، لم أكن مهتماً بسوق الانتقالات".

وأضاف:"بالنسبة لإيكاردي أيضاً، لا أملك أي ندم. يجب أن أفكر بشأن أمور أخرى".

أما عن لاعبه الجديد هيرفينج لوزانو قال:"إنه بخير وفي حالة ممتازة، لقد بدأ التدرب معنا وبدأ الاعتياد على الأفكار الجديدة، إنه جاهز للعب".

أيضاً أرسل أنشيلوتي تعازيه للويس إنريكي مدرب روما وبرشلونة وإسبانيا السابق في وفاة ابنته تشانا، بقوله:"حين تحدث تلك الأشياء لا يوجد الكثير لقوله سوى الالتفاف حول زميل عانى مأساة فظيعة".

يذكر أن نابولي سيواجه يوفنتوس في ملعب الأخير ضمن منافسات الأسبوع الثاني للكالتشيو.

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