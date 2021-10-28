أنشيلوتي عن إقالة كومان: رحلت عن عدد من الأندية ولا أزال حيًا!

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني عن رأيه في إقالة نظيره في برشلونة، الهولندي رونالد كومان من منصبه مساء الأربعاء.

برشلونة قرر إقالة كومان مساء الأربعاء، وذلك بعد الخسارة أمام رايو فاييكانو بهدف نظيف في الجولة 11 من منافسات الدوري الإسباني.

تراجعت نتائج برشلونة بشكل في الدوري الإسباني خلال الفترة الماضية، لدرجة أنه خسر ثلاث مرات في آخر خمس مباريات.

أنشيلوتي علق على إقالة كومان خلال التصريحات التي أدلى بها بعد تعادل ريال مدريد سلبيًا أمام أوساسونا لحساب الجولة 11 من الدوري الإسباني.

أنشيلوتي تحدث كذلك عن مطالبة فينيسيوس جونيور لركلة جزاء، بعد تعرض قدمه للدهس من مدافع أوساسونا، وهي اللقطة التي تجاهلها حكم المباراة.

ماذا قال أنشيلوتي عن مباراة أوساسونا؟

أنشيلوتي أعرب عن أسفه لخسارة نقطتين على ملعب سانتياجو بيرنابيو، خاصة وأن أوساسونا نجح في إغلاق المساحات تمامًا أمام هجوم ريال مدريد.

وقال المدرب الإيطالي عن مطالبة لاعبي ريال مدريد بركلة جزاء: "إنها قضية معقدة، الشيء الوحيد الذي رأيته هو أن فينيسيوس طلب من الحكم التأكد عن طريق تقنية الفيديو، لم أعرف السبب حينها، والآن أفهم لأن الدعس على قدمه حدث".

وتطرق أنشيلوتي للحديث عن الوقت بدل الضائع الذي احتسبه الحكم بقوله: "الوقت الذي أضافه بالنسبة إلى أحداث المباراة بدا لي قليلًا جدًا، لقد طلبت تفسيرًا لكن لم يقنعني حقًا".

وعن عدم فوز ريال مدريد في آخر ثلاث مباريات على أرضه قال المدرب الإيطالي: "كنا نستحق الفوز في مباراتين منهما، علينا أن نعتقد أنها مباريات صعبة لهذا الفريق، لأننا في هذه اليوم افتقرنا إلى التواجد في المنطقة".

وأضاف: "يمكن أن تنادوني بالمجنون، لكني أحببت الفريق خاصة في الشوط الثاني، لقد قدم اللاعبون كل ما لديهم، وعلينا الاستمرار في ذلك".

ماذا قال أنشيلوتي عن إقالة كومان؟

وقال أنشيلوتي في تصريحاته عن إقالة رونالد كومان حيث قال: "لقد تم طردي في العديد من المرات، ولا أزال على قيد الحياة، ولا أزال سعيدًا، هذه هي حياة المدرب".

واختتم مدرب ريال مدريد تصريحاته قائلًا: "المهم هو أن يكون لديك ضمير مرتاح بأنك قدمت كل ما لديك، وبالتأكيد قام كومان بذلك، لكن بعد يوم من طردك عليك أن تنهض، لأن الحياة تستمر".

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