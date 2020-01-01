أنشيلوتي: زيدان غير فكرتي عن الكرة وراموس أهميته غير فنية

كارلو أنشيلوتي المدير الفني الأسبق لريال مدريد ويوفنتوس يتحدث عن علاقته بزين الدين زيدان وسيرخيو راموس.

أعرب المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني الأسبق لريال مدريد ويوفنتوس عن سعادته بالعمل رفقة الفرنسي زين الدين زيدان.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها أنشيلوتي مع شبكة "سكاي سبورتس" وأكد خلالها أن زيدان غير تفكيره عن كرة القدم بشكل كامل، وسمح له بالعمل بطرق مختلفة.

وقال أنشيلوتي: “بقدوم زيدان ليوفنتوس فكرت في تغيير طريقة اللعب، لقد كان أول من منحني تلك الفرصة للعب كرة القدم بشكل مختلف”.

المزيد من الفرق

وأضاف: "في الموسم الأول لزيدان في يوفنتوس كنت ألعب بطريقة 3-4-1-2 بوجود أليساندرو دل بييرو وفيليبو إنزاجي في الهجوم وخلفهما زيدان".

وأكمل: "في الموسم الثاني لعبت بوجود رباعي في الخلف وأبقيت على رأسي الحربة وبوجود زيدان كصانع ألعاب، لقد غير فكرتي عن كرة القدم، وأردت أن أضعه في أفضل مكان ممكن له".

مورينيو: موقعة إنتر وبرشلونة كانت تجسيداً لرؤيتي الدفاعية

وأردف عن فترته في ريال مدريد: "الفريق كان يعاني من بعض المشاكل في السنوات التي سبقت قدومي، لقد كان هناك هوس بالفوز بدوري أبطال أوروبا".

وأنهى تصريحاته بالحديث عن سيرخيو راموس وقال: "هو لاعب يملك الكثير من الجودة، وشخصيته متفردة، وأفضل ما فيه لم يكن فنيًا بالمقام الأول، بل كان أنه يحمس من حوله، وفي تلك الفترة كانت أهمية وجوده بالغة، وفي كل مباراة هامة كان يظهر ويقدم أفضل ما لديه".

جدير بالذكر أن أنشيلوتي كان قد حصل على لقب دوري أبطال أوروبا العاشر في تاريخ نادي ريال مدريد عام 2014 بمساعدة زين الدين زيدان.