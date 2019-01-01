أنشيلوتي: ريال مدريد حرمنا من خاميس رودريجيز

أنشيلوتي يتحدث عن كواليس تعطيل انتقال خاميس رودريجيز من ريال مدريد إلى نابولي

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قال كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي نابولي إن ريال مدريد أعاق بيع خاميس رودريجيز إلى نادي الجنوب الإيطالي ووضع العراقيل لكي لا تتم الصفقة.

وكانت المصادر في إسبانيا تقول إن زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الملكي لا يرى خاميس كجزء من خططه للموسم الحالي، لذلك يسعى للتخلص منه من أجل توفير الأرباح من بيعه.

وبناء على ذلك، قامت عدة أندية بالتفاوض مع النجم الكولومبي، كان أبرزها توتنهام وباريس سان جيرمان ونابولي، مع وجود مفاوضات حقيقية من قبل الفريق الإيطالي.

وحول ذلك، قال كارلو أنشيلوتي إن الأمور كانت تسير في اتجاه انتقال خاميس رودريجيز إلى نابولي، ولكن الأمور توقفت في الأسابيع الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 23, 2019

وأضاف: "ريال مدريد كان مرحبًا بفكرة التخلي عن خاميس والمفاوضات معنا، ولكننا تفاجئنا أنه بدأ يضع العراقيل لكي يعوق إتمام الصفقة"

وتابع: "بالفعل استهدفنا خاميس رودريجيز لأننا أردنا تعزيز خط الوسط، وأنا أعرفه جيدًا بعدما دربته في ريال مدريد، ولكن في النهاية لم تتم الأمور وكان علينا البحث عن خطة بديلة"

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يذكر أن نابولي قد تعاقد في سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة مع المدافع الدولي اليوناني كوستاس مانولاس من روما، وهيرفي لوزانو من أيندهوفن الهولندي.