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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

أنشيلوتي: رونالدو لم يتغير

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مدرب نابولي كارلو أنشيلوتي يشيد بلاعبه السابق كريستيانو رونالدو

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

قال كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق نابولي إنه لا يرى أن كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس قد تغير.

وسبق لأنشيلوتي تدريب رونالدو في ريال مدريد وتوجا سويًا بدوري أبطال أوروبا عام 2014.

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وقال أنشيلوتي: "لقد شاهدت رونالدو عندما واجهنا يوفنتوس، لقد كان مثل ما أراه دائمًا، لاعب حاسم ومتحمس لتحقيق المزيد".

كما أضاف المدرب الإيطالي: "لا أعتقد أنه تغير كثيرًا عن الأيام التي كنت أدربه فيها، لا يزال من طينة الكبار ولاعب يستطيع صنع الفارق".

وعن مشوار نابولي في الدوري الأوروبي قال: "سنحاول الفوز بالبطولة، في الأعوام الأخيرة رأينا فرق كبيرة تفوز بالبطولة مثل أتلتيكو مدريد وتشيلسي ومانشستر يونايتد، سنفعل كل شيء من أجل الفوز بها".

يذكر أن نابولي كان قد انتقل للعب في اليورباليج بعد احتلاله للمركز الثالث في مجموعته في دوري أبطال أوروبا.

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