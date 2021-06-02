أنشيلوتي: ذكرياتي مع ريال مدريد سعيدة، وبيل يمكنه صناعة الفارق هنا!

المؤتمر الصحفي للمدرب الإيطالي..

أعرب المدير الفني لريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، عن سعادته بالعودة مرة أخرى إلى سانتياجو برنابيو، مؤكدًا على أنه يتوقع تحقيق إنجازات مساوية لما حققه في ولايته الأولى بالعاصمة الإسبانية.

وكان ريال مدريد قد أعلن تنصيب أنشيلوتي خلفًا للمدرب المستقيل زين الدين زيدان، بعدما وافق الإيطالي على ترك إيفرتون في سبيل العودة مجددًا إلى اللوس بلانكوس.

المؤتمر الصحفي الأول الذي عُقد لأنشيلوتي في ولايته الثانية كان مساء الأربعاء، وشهد أسئلة كثيرة من الصحفيين حول سوق الانتقالات وكذلك عن الفريق الذي يمتلكه الريال حاليًا.

ماذا قال كارلو أنشيلوتي عن عودته لريال مدريد؟

أنشيلوتي قال حول العودة "لدي ذكريات جيدة جدًا عن العامين الذين قضيتهما في ريال مدريد، سواءً الألقاب أو العلاقة مع الجميع، أعتقد أننا سنكرر شيئًا جيدًا في التجربة الجديدة".

كما أضاف "لقد تغيرت كرة القدم، وأنا أيضًا! الكرة تغيرت لكن الأفكار هي نفسها، يجب أن يكون ريال مدريد فريقًا هجوميًا، هذا هو تاريخ النادي وما يريده المشجعون".

وواصل الإيطالي "هناك قائمة جيدة جدًا، لاعبون لديهم الخبرة مثل مودريتش وكروس وراموس وبيل وشباب مثل فينيسيوس ورودريجو وفالفيردي، جميعهم يتمتع بالكفاءة".

واختتم في هذا الصدد "لقد أظهر جميعهم ما يمتلكونه من قدرات، الآن علينا أن نخوض في التفاصيل، قالب القائمة طويل جدًا وعلينا تقليله قليلًا".

ماذا قال كارلو أنشيلوتي عن سوق الانتقالات ومستقبل راموس؟

وعند سؤاله حول قضية تجديد القائد سيرخيو راموس، أجاب أنشيلوتي "وصلت الآن فقط وعليّ أن أتحدث مع النادي، التقيت بالعديد من اللاعبين، لقد عملت مع بعضهم من قبل وأحب العودة للعمل معهم، وأحد أولئك هم سيرخيو راموس".

"لم يكن لدي الوقت للحديث عن ذلك (تجديد راموس) إنه لاعب مهم للغاية أساسي لكل نجاحات النادي. سنتحدث مع اللاعب وسنرى ما سيحدث."

أما عن إمكانية التعاقد مع كيليان مبابي أو نجم في نفس مستوى كريستيانو رونالدو، فقال "أعتقد أن اللاعبين المتميزين يمنحونك فرصة أفضل للنجاح، الشخصية الفردية تمنحك شيئًا آخر، لكن الأساس هو تحقيق التوازن".

وعن إمكانية التعاقد مع مهاجم هداف، قال "على بنزيمة أن يسجل 50 هدفًا وليس 30، فينيسيوس يجب أن يسجل أكثر، إنهم من امتلك، عليك أن تضع في الفريق عقلية هجومية".

ورد عما إذا كان الريال بحاجة إلى تعاقدات "الفريق الحالي كافٍ، إذا كنت أتذكر بشكل صحيح، فدون جاريث بيل ومارتن أوديجارد وداني سيبايوس، وصلوا إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا!".

ماذا قال كارلو أنشيلوتي عن جاريث بيل وهازارد؟

العلاقة بين أنشيلوتي وبيل جيدة منذ الولاية الأولى للإيطالي، وقد ظهرت فكرة الاعتماد عليه مجددًا بعد العودة، حيث قال "سجل الكثير من الأهداف في الدوري الإنجليزي رغم أنه لم يلعب كثيرًا".

وتابع "كان مؤثرًا للغاية مع توتنهام بالأخص في المباريات الأخيرة، عندما أتيحت له فرصة اللعب باستمرارية ، إذا ازداد الدافع عنده، ليس لدي شك في قدرته على أن يحظى بموسم رائع".

أما عن إيدين هازارد، فقال "إنه لاعب كبير، عانى من مشكلة الإصابات في السنة الأولى، أعتقد أنه سيكون قادرًا على تقديم كل ما لديه".

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