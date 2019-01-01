أنشيلوتي: خاميس؟ سيأخذ بعض الوقت

المفاوضات بين نابولي وريال مدريد مستمرة من أجل خاميس رودريجيز

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قال المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي نابولي إن التعاقد مع النجم الكولومبي خاميس رودريجيز سيتطلب المزيد من الوقت.

وكان زين الدين زيدان المدير الفني للنادي الملكي قد أبلغ نجمه الكولومبي بأنه خارج حساباته بخصوص الموسم المقبل.

وعلى الرغم من موافقة إدارة ريال مدريد على مسألة بيع نجمه الكولومبي، إلا أنها تصر على 47 مليون يورو على الأقل من أجل الموافقة على العرض.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 12, 2019

وحول ذلك، قال أنشيلوتي إن المفاوضات بين الطرفين تتضمن الكثير من التفاصيل، لذلك فإنه من الطبيعي أن تأخذ الصفقة المزيد من الوقت حتى تتم بشكل رسمي.

وأضاف: "ريال مدريد فريق كبير وخاميس لاعب كبير، وفي مثل هذه الحالات لا تكون الصفقات بالسهولة التي يتخيلها البعض"

وتابع: "لدينا المزيد من الأهداف خلال سوق الانتقالات، والإدارة تعمل بكفاءة عالية من أحل تعزيز صفوف الفريق، أنا متفائل بما هو قادم"

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يذكر أن نابولي تعاقد مع كوستاس مانولاس قادمًا من روما، ويسعى لإتمام صفقتي خاميس رودريجيز ونيكولاس بيبي في الأيام المقبلة.