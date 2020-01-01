أنشيلوتي: نادم لعدم تدريب ميسي وتوتي وأمريكا عنصرية

مشوار حافل للمدرب الإيطالي المخضرم

كشف مدرب إيفرتون كارلو أنشيلوتي عن ندمه لعدم تدريب الثنائي ليونيل ميسي وفرانشيسكو توتي، وأدلى برأيه حول الأحداث العنصرية حول العالم.

الإيطالي يعد من أنجح المدربين في تاريخ اللعبة بمشواره الحافل في إيطاليا، إنجلترا، إسبانيا، وفرنسا، والذي حقق فيه بطولات محلية وقارية عدة.

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وقال أنشيلوتي ضاحكاً مع "جارديان": "لاعب أشعر بالندم على عدم تدريبه في مسيرتي؟ ميسي، وذلك حتى أقارنه بكريستيانو رونالدو".

وأضاف: "في إيطاليا هناك توتي، بدأت من روما وأملك حباً كبيراً لهم وتوتي هو معشوقهم، كنت لأحب الأمر".

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وتحول المدرب المخضرم بالحديث إلى موضوع العنصرية: "هناك مشكلة كبيرة في أمريكا، عندما تشعر بالخطر تذهب للشرطة، ولكن هم المشكلة الآن، الأمر أكبر من كونه حالة فردية".

وأكمل: "الكرة مهمة لتعليم البشر، الملايين يتابعون ما نفعل ويستمعون لنا، في واقعة كوليبالي كنا جميعاً في صفه ونريد المساعدة، هو صاحب شخصية قوية وكان غاضباً مما حدث".

وأتبع: "ما جعل الأمر حزيناً أكثر أنها لم تكن المرة الأولى، نحن في 2020 وهذا غير مقبول، طالبنا ثلاث مرات أن تقف المباراة ولكن الحكم لم يتدخل، ولكن مع ضغط الإعلام الوضع تغير، هذا ما يحدث الآن".

ويقصد أنشيلوتي بحديثه مباراة إنتر ونابولي في ذهاب الدوري الإيطالي الموسم الماضي في ميلانو، والتي شهدت طرد كاليدو كوليبالي وتعرضه لإهانات عنصرية من قبل جماهير أصحاب الأرض.