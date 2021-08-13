أنشيلوتي: بميسي أو بدونه برشلونة منافس لنا، وما أكثر لاعبي وسط الملعب لدينا!

واقعية كبيرة من الإيطالي كعادته..

رفض المدير الفني لريال مدريد كارلو أنشيلوتي اعتبار برشلونة غير منافس على لقب الدوري الإسباني بعد رحيل ليونيل ميسي، فيما ألمح إلى موافقته على رحيل مارتن أوديجارد هذا الصيف.

ويستعد ريال مدريد لأول مواجهة رسمية له في ولاية أنشيلوتي الثانية، عندما يحل ضيفًا على ديبورتيفو ألافيس يوم السبت لحساب الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

أنشيلوتي استبعد الثلاثي أوديجارد وداني سيبايوس وفاييخو من قائمة ريال مدريد وضم بدلًا عنهم الثنائي جاريث بيل ويوفيتش، ورفض أن يكون ذلك علامة على عدم اقتناعه باللاعبين الآخرين.

ماذا قال أنشيلوتي عن أوديجارد؟

المدرب الإيطالي قال "عدم تسجيله ليس بسبب فني، لكنها بسبب أننا لا نستطيع تسجيل جميع اللاعبين في الوقت الراهن، غدًا قد يتغير الأمر، أنت لا تعلم، القائمة النهائية ستقدم يوم 2 سبتمبر".

وتابع "أداء أوديجارد كان جيدًا، لقد تحدثت معه وأخبرته بأن وسط الملعب فيه منافسة شرسة، هناك 8 لاعبين مهمين للغاية".

ويتزامن تلميح أنشيلوتي لوجود لاعبين كثر في وسط الملعب مع الأنباء التي تؤكد أن أوديجارد قاب قوسين أو أدنى من العودة لآرسنال بصورة دائمة نظير 50 مليون يورو.

ماذا قال أنشيلوتي عن برشلونة؟

أما عن رحيل ليونيل ميسي وتوجهه إلى باريس سان جيرمان، فقال "لقد فاجأني الأمر قليلًا بصراحة، فميسي منذ الطفولة كان في برشلونة، لكن لديّ احترام كبير لقرار اللاعب وبرشلونة".

كما أضاف "برشلونة هو أحد أفضل الأندية في العالم سواء بميسي أو بدونه، لا يتغير شيء بالنسبة لنا، علينا أن ننافسهم هم وأتلتيكو مدريد على لقب الدوري الإسباني".

وسيلعب برشلونة في أولى مواجهاته مع ريال سوسييداد في كامب نو يوم الأحد، ولا يزال موقف ممفيس ديباي من المشاركة مجهولًا نتيجة للفشل في قيده حتى اللحظة.

ماذا قال أنشيلوتي عن هازارد وبيل؟

وعند سؤاله عن إيدين هازارد، قال "لقد وصل بشكل جيد، إنه معنا منذ عشرة أيام وجاهز للعب، من الواضح أنه مهم جدًا بالنسبة لنا، أنا مقتنع بأنه سيعود إلى أفضل حالاته".

وعن جاريث بيل "إنه لاعب رائع والجميع يعرف ذلك. ربما لم يقدم أداءً جيدًا مؤخرًا، التقييم الأول الذي أجريته جيد جدًا، إذًا هناك قاض فهو الملعب وليس المدرب، إذا قام بعمل جيد سيلعب، إذا لم يكن كذلك، فسيلعب شخص آخر".

"المنافسة للجميع وليس للبعض فقط، المنافسة شيء جيد، إنها تمنحك المزيد من الحافز، ليس لديّ ما أقوله له في الشهر الأول لأنه ظهر بشكل جيد، سنرى ما سيقوله لاحقًا في أرض الملعب."

ما هو الوضع الراهن في ريال مدريد؟

قائمة ريال مدريد تكتظ باللاعبين، ويفترض أن تحتوي فقط على 25 لاعبًا بجانب الشباب، وتسعى إدارة النادي الملكي للتخلص من بيل ومارتن أوديجارد ويوفيتش وغيرهم.

بصورة مبدئية، يبدو أن أوديجارد سيرحل، أما يوفيتش فلا توجد عروض جدية له، وجاريث بيل متمسك بالاستمرار حتى نهاية عقده العام المقبل بسبب الراتب الضخم البالغ 15 مليون يورو.

في الوقت نفسه، الحلم الأكبر للريال هو ضم كيليان مبابي هذا الصيف وإن بدا الأمر صعبًا للغاية، بينما اكتفت إدارة فلورنتينو بيريز بضم دافيد ألابا مجانًا بنهاية عقده في بايرن ميونخ.

الجدير بالذكر أن أنشيلوتي رفض الحديث عن إمكانية ضم مبابي للريال واعتبر أن ذلك ليس صحيحًا سواء للنادي أو للاعب نفسه.

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