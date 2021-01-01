أنشيلوتي بعد الإقصاء من كأس الاتحاد: خسرنا أمام أفضل فريق في العالم

أشاد كارلو أنشيلوتي بمجهود لاعبي إيفرتون رغم الخسارة أمام مانشستر سيتي والإقصاء من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال أنشيلوتي: "كنا قريبين جداً من الفوز، لمدة 80 دقيقة دافعنا جيداً"، مضيفاً: "أنا فخور جداً باللاعبين، لقد خسرنا أمام أفضل فريق في العالم، هم بالفعل الأفضل".

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وتابع أنشيلوتي بالقول: "أردنا أن نحرمهم من نقاط قوتهم بالسيطرة على الكرة، دافعنا جيداً وسببنا لهم الإزعاج، لكنهم يملكون دكة بدلاء ممتازة وهذه المباراة تضيف إلى خبراتنا".

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وختم بالقول: "لن نندم على شيء في مباراة اليوم، ما زال لدينا 10 مباريات متبقية من الدوري ونريد حجز مقعداً مؤهلاً إلى البطولات الأوروبية".