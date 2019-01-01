أنشيلوتي: العنصرية لن تدفع بكوليبالي إلى مانشستر يونايتد

أنشيلوتي ينفي نية كوليبالي الرحيل عن صفوف نابولي

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

نفى المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي أن يكون خاليدو كوليبالي ينوي الرحيل عن صفوف نابولي بسبب الهتافات العنصرية التي تعرض لها مؤخرًا. اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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وكان كوليبالي قد ارتبط مؤخرًا بأخبار تفيد إلى اقتراب انتقاله إلى صفوف مانشستر يونايتد، وذلك بعد اقتراب الشياطين الحمر من التعاقد مع مدافع.

وبخصوص ذلك، نفى كارلو أنشيلوتي أن يكون لدى كوليبالي نية للرحيل عن نابولي خلال الفترة الحالية، وأن تدفع به الهتافات العنصرية للبحث عن الرحيل عن إيطاليأ.

وقال أنشيلوتي: "كوليبالي سعيد معنا ويود مواصلة المشوار في نابولي، نحن أيضًا نحتاج إليه كثيرًا ونعول عليه في المرحلة المقبلة كركيزة أساسية"

وأضاف: "الهتافات العنصرية أمر مؤسف أيًا كان المكان التي تحدث فيه، هذه الحوادث هي التي أثرت بالسلب على سمعة الكرة الإيطالية مؤخرًا"

يذكر أن كوليبالي كان قد تعرض لهتافات عنصرية في مواجهة إنتر ميلانو الشهر الماضي، نتج على إثرها بعض الشائعات التي تحدثت عن نيته الانضمام إلى أحد أندية الدوري الإنجليزي.