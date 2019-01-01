أنشيلوتي: ارتكبنا أخطاء غير مبررة

مدرب نابولي كارلو أنشيلوتي يعبر عن استيائه من لاعبيه بعد التعادل مع تورينو

فيسبوك تويتر محمد عماد

عبر كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق نابولي عن استيائه من أداء الفريق بعد السقوط في فخ التعادل السلبي أمام تورينو واتساع فارق النقاط بينه وبين المتصدر يوفنتوس إلى ثلاث عشرة نقطة.

وقال أنشيلوتي في تصريحاته لشبكة سكاي سبورتس بعد المباراة: "من غير المقبول الحصول على 18 فرصة مؤكدة لإحراز الأهداف وعدم إحراز أي منها في مباراتين، افتقدنا لإحراز الأهداف مثل ما حدث أمام فيورنتينا، لعبنا بكامل تركيزنا وبمنتهى الحماس، ولكن إهدار كل هذه الفرص غير مقبول".

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كما أضاف مدرب ريال مدريد وبايرن ميونيخ السابق: "نحتاج للتدرب على إنهاء الهجمات واستقبال العرضيات والتحرك واتخاذ القرارات، الجميع يقول إننا نلعب كرة قدم جيدة، ولكننا لا نحول هذه الفرص إلى أهداف، لا نلوم سوى أنفسنا".

يذكر أن أنشيلوتي الذي سبق له تدريب ميلان وتشيلسي سابقًا يخوض موسمه الأول في قلعة سان باولو.