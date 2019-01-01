أنشيلوتي: إنسيني يريد البقاء ونسعى لحسم المركز الثاني

كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق نابولي يؤكد أن فريقه يسعى لحسم معركة المركز الثاني مبكرًا وانهاء الموسم بشكل جيد.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد كارلو أنشيلوتي على صعوبة مواجهة فريقه نابولي المقبلة أمام نظيره كالياري في الجولة الـ 35 من الدوري الإيطالي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها أنشيلوتي وأكد خلالها أنه يسعى لإنهاء الموسم بشكل جيد في المركز الثاني بجدول ترتيب البطولة.

وقال أنشيلوتي: "مباراة نابولي ضد كالياري ستكون هامة للغاية لأننا نريد أن نصل للنقطة رقم 80 في الدوري، وأن نحصل على المركز الثاني".

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وأضاف: "الفريق في حالة رائعة ولا توجد أي علامات إرهاق ذهني أو بدني لذلك نبحث عن شيء واحد فقط بحلول نهاية الموسم وهو أن ننهيه بشكل جيد".

وعن مستقبل إنسيني: "كان هناك اجتماع مع رايولا وإنسيني وأبدى خلاله رغبة في الاستمرار هنا وتمديد تعاقده، ونحن لم نرد أن نبيعه أبدًا".

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واختتم: "لا أتحدث عن سوق الانتقالات في الوقت الحالي، وباريلا ليس ضمن خياراتنا، والموسم المقبل سنستمر في طريقة 4-4-2".

جدير بالذكر أن نابولي يحتل في الوقت الحالي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 70 نقطة ويحتاج لجمع ست نقاط من أجل حسم مركزه.