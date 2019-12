أنشيلوتي إلى أرسنال؟ إيفرتون يعلن استمرار فيرجسون أمام مانشستر يونايتد

أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي، اليوم الأربعاء، عن استمرار دونكان فيرجسون لاعب الفريق السابق، على رأس الإدارة الفنية للجولة القادمة من الدوري الإنجليزي.

إيفرتون قام مؤخراً بإقالة ماركو سيلفا، وتعيين فيرجسون بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدرب جديد بشكل دائم، وسط أنباء حول قدوم الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

فيرجسون بدأ بشكل مذهل مع التوفيز، حيث قادهم للفوز على تشيلسي بملعب جوديسون بارك السبت الماضي بنتيجة 3/1، وسط حالة من التفاؤل بعد سلسلة من النتائج المتخبطة مع سيلفا.

🔵 | Duncan Ferguson will remain as caretaker manager for this weekend's game at @ManUtd. #EFC pic.twitter.com/eMspqZqySJ