أنشيلوتي: أمر بشهر العسل في ريال مدريد ولماذا لا نلعب كأس العالم كل عام؟!

أنشيلوتي: لماذا لا نلعب كأس العالم كل عام؟!

المدير الفني لريال مدريد يرد ساخرًا على اقتراح لعب كأس العالم كل عامين، ويتحدث عن شهر العسل مع الملكي!

أكد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد أن اقتراح لعب كأس العالم كل عامين سيكون في منتهى الصعوبة بالنسبة للاعبي كرة القدم.

جاء هذا في تصريحات صحفية لصالح إذاعة "راي راديو 1"، وتطرق خلال التصريحات نفسها عن رحيل ميسي عن الدوري الإسباني وبداياته في ريال مدريد.

ما الذي قاله أنشيلوتي عن اقتراح لعب كأس العالم كل عامين؟

قال أنشيلوتي ساخرًا: "لعب كأس العالم كل عامين؟ حسنًا بما أننا نتحدث عن الأمر دعونا نلعبه مرة كل عام".

وأضاف: "مشكلة تزاحم المباريات هي مشكلة كبيرة، وتحتاج للكثير من الحلول والتغييرات، هناك مباريات لا داعي لخوضها".

وأردف: "على الاتحاد الأوروبي والدولي أن يتحدثا في ذلك الأمر، الضغط على نجوم كرة القدم لا يصدق".

ما الذي قاله عن بدايته مع ريال مدريد؟

وتطرق أنشيلوتي للحديث عن الملكي وقال: "لقد كانت البداية صعبة بالفعل، لكننا تجاوزنا المشاكل ونمر بلحظات طيبة".

وأكمل: "في الوقت الحالي أمر بشهر العسل في ريال مدريد، أتمنى أن يستمر لفترة طويلة، لكن ذلك يعتمد على شخصيتنا".

وأنهى كلماته عن خسارة الليجا لميسي ولراموس: "لقد خسرت البطولة الكثير من النجوم الكبار، لكن هناك بعض النجوم الذين يسطعوا مؤخرًا مثل فينيسيوس".

جدير بالذكر أن ريال مدريد على صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 13 نقطة ويحتل فينيسيوس وبنزيما صدارة الهدافين برصيد ستة أهداف.

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