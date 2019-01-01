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أنشيلوتي: أصبحنا أقوى بعد هذا السوق

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Getty Images
المدرب الإيطالي سعيد بوصول لوزانو..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

أبدى كارلو أنشيلوتي مدرب نابولي سعادته بالتدعيمات الأخيرة لصفوف الفريق، الأمر الذي يجعله يرى الفريق مرشحاً بشكل أكبر للمنافسة هذا الموسم.

وقال أنشيلوتي:"لقد أصبحنا أكثر تنافسية، بوصول (هيرفينج) لوزانو وبقية التدعيمات، مستوى جودة الفريق قد ارتفع".

وأضاف:"صرنا أقوى بوجه عام من الموسم الماضي. النادي أجرى سوق انتقالات جيد وأنفق مبالغ كبيرة، وهو أمر يسعدني".

وكان نابولي قد أنفق 40 مليون يورو للتعاقد مع المكسيكي لوزانو -24 عاماً- قادماً من أيندهوفن الهولندي.

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يضاف ذلك إلى المدافع كوستاس مانولاس والظهير الأيمن جيوفاني دي لورنزو وأخيراً لاعب الوسط الواعد إليف إلماس.

يذكر أن نابولي أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني بفارق 11 نقطة عن البطل يوفنتوس.

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