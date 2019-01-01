أنشيلوتي: أصبحنا أقوى بعد هذا السوق

المدرب الإيطالي سعيد بوصول لوزانو..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى كارلو أنشيلوتي مدرب نابولي سعادته بالتدعيمات الأخيرة لصفوف الفريق، الأمر الذي يجعله يرى الفريق مرشحاً بشكل أكبر للمنافسة هذا الموسم.

وقال أنشيلوتي:"لقد أصبحنا أكثر تنافسية، بوصول (هيرفينج) لوزانو وبقية التدعيمات، مستوى جودة الفريق قد ارتفع".

وأضاف:"صرنا أقوى بوجه عام من الموسم الماضي. النادي أجرى سوق انتقالات جيد وأنفق مبالغ كبيرة، وهو أمر يسعدني".

وكان نابولي قد أنفق 40 مليون يورو للتعاقد مع المكسيكي لوزانو -24 عاماً- قادماً من أيندهوفن الهولندي.

Good luck to @HirvingLozano70, who has completed his move to @en_sscnapoli ✍️



Who remembers the 🇲🇽@miseleccionmxEN star's brilliant counter-attacking goal against the holders at last year's #WorldCup? 😍pic.twitter.com/oYMWN6uuCM — FIFA World (@FIFAWorldCup) August 23, 2019

يضاف ذلك إلى المدافع كوستاس مانولاس والظهير الأيمن جيوفاني دي لورنزو وأخيراً لاعب الوسط الواعد إليف إلماس.

يذكر أن نابولي أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني بفارق 11 نقطة عن البطل يوفنتوس.