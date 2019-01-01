أندير هيريرا لا يبالي بخصوص اهتمامات أتليتيك بيلباو باستعادته

هيريرا يفضل الاستمرار في مانشستر يونايتد عن العودة إلى بيلباو

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أشارت مصادر مقربة من النجم الإسباني أندير هيريرا لا يعطي أي اهتمام لمساعي إدارة أتليتيك بيلباو من أجل استعادة خدماته. اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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وكان المدير الرياضي لأتليتيك بيلباو رافائيل ألكورتا قد أعلن مساء الإثنين الماضي أن النادي مهتم بإجراء عدد من الصفقات خلال موسم الانتقالات الشوية الحالية.

وقال ألكورتا إن هذه الصفقات من الممكن أن تتضمن لاعبي الفريق السابقين أندير هيريرا من مانشستر يونايتد وفيرناندو يورينتي من توتنهام.

وعلق ألكورتا على هذه المساعي بأنها ستكون من أجل إنقاذ الفريق وإعادته إلى الوضع الطبيعي، وذلك بعد الانطلاقة المخيبة للموسم الحالي.

ولكن هذه المحاولات اصطدمت بعدم رغبة أندير هيريرا في العودة إلى صفوف أتليتيك بيلباو خلال الوقت الراهن، ورغبته في استكمال رحلته مع مانشستر يونايتد.

يذكر أن المفاوضات حول انضمام فيرناندو يورينتي ما زالت جارية، ولم يعلق المهاجم الإسباني بالرفض أو الموافقة على هذه الأخبار.