أندية الدوري الإنجليزي تتوقع العودة دون جماهير والاتحاد يقدم الحل

تقارير صحفية إنجليزية تؤكد أن الأندية تتوقع لعب بقية الموسم دون جماهير، والاتحاد يقدم هدية لرابطة الدوري.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن عدد كبير من أندية الدوري تتوقع أن تعود المنافسات قريبًا لكن دون وجود الجماهير وخلف الأبواب المغلقة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي سبورت" والتي أكدت أن عودة المباريات أصبحت وشيكة من وجهة نظر عدد كبير للغاية من الأندية.

وستجتمع أندية الدوري الإنجليزي عبر الفيديو هذا الأسبوع، بالتحديد يوم الجمعة لمناقشة الحلول المطروحة من أجل استكمال مباريات الموسم المعلقة.

المزيد من الفرق

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي بالإضافة للاتحاد المحلي قد أعلنا عن تعليق كافة مسابقات كرة القدم في إنجلترا بسبب انتشار فيروس كورونا المميت.

وأوضحت الشبكة أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قد قدم ملعبي ويمبلي وسانت جورج بارك لأندية البريميرليج من أجل استكمال البطولة.

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وفي حال عودة المباريات قريبًا سيتم استخدام الملعبين لخوض أكثر من مباراة واحدة في اليوم في ظل غياب الجماهير والرغبة الحيثية في تجميع اللقاءات ولعبها في وقت قليل.

ويملك ملعب سانت جورج خصائص استثنائية ستكون مفيدة للغاية في تلك الفترة، حيث يتواجد بجواره فندق بسعة أكثر من 220 غرفة سيكون قادرًا على استضافة عدد كبير من الفرق والحكام للتقليل من الانتقالات قدر الإمكان.

جدير بالذكر أن ليفربول كان يحتل صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي عند تعليق البطولة بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي ويعد في حاجة لست نقاط فقط من أجل حسم اللقب.