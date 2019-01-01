أندية أوروبا تدين برشلونة بأكثر من ربع مليار يورو

الديون تتراكم على برشلونة بطريقة غير مسبوقة

أفادت وسائل الإعلام الإسبانية، أن كشف حساب السنة المالية لنادي برشلونة، أظهر وجود مديونيات ضخمة على النادي، تُقدر بأكثر من ربع مليار يورو، منها ما يُستحق الدفع على المدى القصير، والجزء الأكبر يتبقى على المدى البعيد.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "آس"، فإن ديون العملاق الكاتلوني للأندية الأوروبية التي اشترى منها لاعبين في السنوات الماضية، بلغ 260 مليونًا و742 ألف يورو، منهم حوالي 80 مليون تستعد الإدارة لدفعها في المستقبل القريب جدًا، وباقي المبلغ –أكثر من 181 مليون- ستدفع على المدى البعيد.

ولفت التقرير إلى أن متصدر البريميرليج ليفربول، يعتبر على رأس الأندية الدائنة للبلو جرانا، بحوالي 94.6 مليون من نفس العملة، ما زالت مستحقة من عملية بيع البرازيلي فيليب كوتينيو في شتاء 2018، ومن المفترض أن يُسدد البرسا 27.9 مليون في الوقت الراهن، وباقي المبلغ ضمن الديون الآجلة.

وتضم قائمة الدائنين للبلو جرانا، بايرن ميونخ بمبلغ 10.925 مليون يورو مستحقة من صفقة التشيلي آرتورو فيدال، بالإضافة لـ10 مليون ينتظرها بوردو الفرنسي كدفعة أخيرة من صفقة البرازيلي مالكوم، وقرابة الـ28 مليون لجريميو ، منهم 7.7 مليون ينتظرها النادي البرازيلي من آرثر ميلو، وأندية أخرى مثل فالنسيا، أياكس أمستردام، أتلتيكو مينيرو، ويوبين البلجيكي.

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برأيكم .. كم من 🔟 ؟



( 📸 : @azzurri ) pic.twitter.com/ljJbmMrSPQ — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 7, 2019

في المقابل، ينتظر برشلونة حوالي 75.3 مليون من أندية أخرى تعاقدت مع لاعبين في الآونة الأخيرة، منهم قرابة الـ26 منتظرة من إيفرتون لتعاقده أندري جوميز، ياري مينا ولوكاس ديني، بالإضافة لـ11 مليون من بوروسيا دورتموند نظير التخلي عن باكو ألكاثير، و13 مليون من فالنسيا بعد انتقال الحارس سيليسن إلى "ميستايا" الصيف المنقضي.