أندريا رادولوفيتش: ما هو سبب اهتمام برشلونة ومانشستر سيتي بشاكيري صربيا؟

لاعب الوسط المهاجم البالغ من العمر 18 عامًا أندريا رادولوفيتش سيكون متاحًا مقابل حوالي 5 ملايين يورو هذا الصيف بعد خلاف مع مدربه في النجم الأحمر

إذا كنت تعتقد أن مانشستر سيتي قوي الآن، فما عليك سوى الانتظار حتى ظهور جيلهم القادم، فبالإضافة إلى الاحتفال بالفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز في الأيام الأخيرة، يحتفل أيضًا بنجاح فرق الشباب.

فاز كل من فريقهما تحت 23 عامًا وتحت 18 عامًا بلقب الدوري في 2020-21، حيث قام لاعبون موهوبون أمثال ليام ديلاب وكول بالمر وروميو لافيا وجيمس ماكتي وكارلوس بورخيس بإظهار مواهبهم على مدار الموسم.

ورغم وجود عددمن المواهب الشابة في السيتي، هناك مجموعة أخرى تم انضمت أو على وشك الانضمام.

أمضى الظهير الأيمن البرازيلي يان كوتو والمهاجم الإسباني بابلو مورينو الموسم على سبيل الإعارة في جيرونا، ولعب جايدن براف أولى دقائقه الاحترافية في أودينيزي.

خطى البرازيلي الآخر دييجو روزا خطواته الأولى في كرة القدم الأوروبية مع لوميل المملوك لمجموعة سيتي فوتبول في بلجيكا، بعد انضمامه من جريميو في يناير في صفقة قدرت قيمتها إلى 23 مليون جنيه استرليني (32 مليون دولار).

كما أبرم مانشستر سيتي صفقتين مع نجمي أمريكا الجنوبية كايكي وداريو سارمينتو من فلومينينسي وإستوديانتيس على التوالي ، كذلك انضم فيليب ستيفانوفيتش جناح بارتيزان إلى صفوف النادي منذ بداية عام 2021.

قضى ستيفانوفيتش الموسم على سبيل الإعارة في بلغراد، لكنه عندما يستقل طائرة من صربيا إلى إنجلترا هذا الصيف، لن يكون اللاعب الشاب الوحيد الموهوب على متنها، ذلك لأن السيتي أصبح الآن مرتبطًا بشاب آخر مبكر النضوج هو أندريا رادولوفيتش.

على الرغم من أن اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا لم يلعب سوى عدد قليل من المباريات لفريق النجم الأحمر الأول، إلا أنه لفت الأنظار بشكلٍ كافٍ لملاحقة عددًا من الأندية الأوروبية الكبرى له.

حظي باهتمام كبير من برشلونة وإنتر وميلان وتوتنهام وبنفيكا، لكن يبدو أن السيتي هو المتواجد في مقدمة قائمة المهتمين.

تحدث وكيله إيجور كويتش لموقع Interlive.it قبل عام من إثارة اللاعب الإعجاب في بطولة الشباب وانضمامه للفريق الأول في النجم الأحمر: "رادولوفيتش أحد أعظم المواهب في أوروبا".

كان رادولوفيتش أحد مشجعي النجم الأحمر في صغره، وقد لفت أنظار حلم طفولته بما يكفي للتسجيل في أكاديمية النادي، والتي تقع بجانب المدرج الجنوبي المهيب في ملعب ماراكانا بالنادي.

المزيد من اللاعبين الشباب مع الجيل القادم:

على الرغم من تألقه باستمرار وهو يشق طريقه عبر صفوف الشباب، إلا أنه لم يبرز حقًا حتى عام 2019، وذلك بفضل أدائه في دوري أبطال أوروبا للشباب.

كان أفضل لاعب في النجم الأحمر، وقاد الفريق للتأهل إلى الأدوار الإقصائية من مجموعة ضمت بايرن ميونخ وتوتنهام الذي سجل رادولوفيتش هدفًا رائعًا في شباكه، ويقال أنها كانت المرة الأولى التي يلفت فيها انتباه السيتي.

تفاخر رادولوفيتش بـ "تحطيم الإنجليز" في أعقاب ذلك، ونجح اللاعب الأعسر الصغير في احتلال المركز رقم 10، على الرغم من إجادته اللعب في كلا الجانبين وحتى في مركز الظهير الأيسر.

تعدد استخداماته ومركز ثقله المنخفض واستعداده لإظهار مهاراته جعلته يُشبه شردان شاكيري، على الرغم من أن المثل الأعلي لرادولوفيتش يختلف قليلاً.

تحدث اللاعب الشاب لكورير وقال: "أكبر نموذج لي هو كريستيانو رونالدو. حقق كل شيء بالعمل والجهد. أحب شخصيته وتفكيره وأسلوب حياته.

"إنه آلة، إنه مخلص للعمل. لقد أعطى كل شيء لكرة القدم وأعطته اللعبة".

إذا كان هذا هو موقف رادولوفيتش، فقد بدأت اللعبة بالفعل في رد الجميل له.

بعد أن أمضى غالبية موسم 2019-20 مع فريق شباب النجم الأحمر، تم استدعاؤه للتدريب مع الفريق الأول بعد عودة كرة القدم من الإغلاق الذي فرضه فيروس كورونا.

ومع تأمين لقب الدوري، تم إشراكه لأول مرة كبديل ضد رادنيك في 6 يونيو وسجل من ركلة جزاء في ما وصفه بأنه "أجمل" يوم في حياته.

وقال لبليتش: "تخيلت أثناء اللعب في ملاعب الأكاديمية أنني سألعب يومًا ما في ماراكانا كبطل. أنا سعيد وفخور لأنني أحببت النجم الأحمر منذ أن كنت طفلاً، وقد بذلت كل ما في وسعي لأكون لاعبًا في الفريق الأول.

"لن أتوقف. سأصبح أقوى لمساعدتي على أن أكون أفضل. أعتقد أنني سأجلب الكثير من الفرح للجماهير، لأنني أعتقد أنني أستطيع فعل المزيد."

وبينما دعم رادولوفيتش هدفه الأول بتمريرة حاسمة في ظهوره الثاني، فإن موسم 2020-21 لم يسر كما كان يأمل.

بعد أن بدأ مشواره على مقاعد البدلاء، شارك في تسع مباريات قبل نهاية العام، ليتم إخباره في يناير أن المدرب ديان ستانكوفيتش يريده أن ينضم على سبيل الإعارة إلى الفريق الرديف للنجم الأحمر الذي يلعب في الدرجة الثانية.

مع الاهتمام به من منافسي النجم الأحمر المحليين والأندية في الخارج، رفض رادولوفيتش، وبدلاً من ذلك أصر على أنه يستحق المزيد من الفرص مع الفريق الأول.

لم يكن ذلك جيدًا مع لاعب خط وسط إنتر السابق ستانكوفيتش، وقام بدوره بإبعاد رادولوفيتش إلى صفوف الشباب لما تبقى من الموسم.

ولهذا السبب، لم يشارك اللاعب لمدة طويلة بدأت منذ أبريل عندما أُعيد لفريق الشباب.

الآن يتحول كل الاهتمام إلى مستقبله وما إذا كان قد لعب مباراته الأخيرة للفريق الذي دعمه طوال حياته.

ومع تبقي موسم واحد في عقده، يمكن أن يكون رادولوفيتش متاحًا مقابل 5 ملايين يورو (4.3 مليون جنيه استرليني / 6 ملايين دولار) هذا الصيف إذا كان مانشستر سيتي أو أحد المهتمين الآخرين جادًا في التعاقد معه.

ومع وجود مجال لتطور "شاكيري الصربي"، فلا شك من أن ناديه الجديد سيحصل على لاعب شاب موهوب للغاية.

يوجد في السيتي الكثير من الموهوبين، ولكن هناك دائمًا متسع لواحد آخر.