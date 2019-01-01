بيرلو عن يوفنتوس: الخوف لا يأتي بدوري أبطال أوروبا

بيرلو نجم يوفنتوس وإنتر السابق يهاجم طريقة لعب البيانكونيري أمام أتلتيكو مدريد بعد الخسارة بالأمس بهدفين نظيفين في ذهاب دور الـ 16 بدوري الأبطال.

فيسبوك تويتر علي رفعت

هاجم النجم الإيطالي الكبير أندريا بيرلو لاعب إنتر ويوفنتوس المعتزل طريقة لعب البيانكونيري بالأمس أمام أتلتيكو مدريد في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بيرلو ونقلتها شبكة "سكاي سبورتس" وأكد خلالها أن الفريق كان في حاجة للمزيد من الجرأة على مرمى أصحاب الأرض.

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وقال بيرلو: "أتلتيكو مدريد خاض المباراة من أجل تحقيق الفوز أما يوفنتوس فأراد أن يخرج منها بالتعادل، لكن إذا كنت خائفًا لن تحقق الفوز بدوري أبطال أوروبا".

وأضاف: "المشكلة ليست في من دخلوا ملعب المباراة من اللاعبون، وكلن في العقلية وطريقة التصرف نفسها، يجب أن تكون لديك رغبة في تحقيق نتيجة جيدة".

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وأكمل: "يجب أيضًا ألا تنتظر أن يأتي الهدف وأنت لم تراوح مكانك، إذا أردت الفوز ببطولة مثل دوري أبطال أوروبا فعليك أن تلعب كرة القدم".

جدير بالذكر أن مباراة الأمس كانت قد انتهت بفوز أتلتيكو مدريد بهدفين نظيفين وكان يمكن للنتيجة أن تكون أكبر سوء التوفيق وإهدار الروخيبلانكوس للعديد من الفرص المحققة.