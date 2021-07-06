"أنت تلعب في دولة تحظر المثلية الجنسية" .. أمرابط يرد ويدافع عن السعودية بشراسة

نقاش ساخن شارك به نجم النصر السابق

دافع نور الدين أمرابط نجم النصر السابق بشراسة عن المملكة العربية السعودية، مؤكدًا أنها دولة آمنة تعطي النساء حقوقهم وتُسعد الملايين من سكان العالم الثالث بتوفير فرص العمل لهم مما يُساعدهم في إطعام أولادهم وتعليمهم وإسعادهم.

النجم المغربي حل ضيفًا على أحد البرامج التلفزية الهولندية، وهناك استفزه المحلل الرياضي الهولندي يوهان ديركسين باتهامه باللعب في بلد لا تهتم بحقوق الإنسان، مدللًا على ذلك بحظر السعودية للمثلية الجنسية.

ديريكسين الذي سبق أن لعب كرة القدم خلال الفترة من 1966 حتى 1976 هاجم أمرابط قائلًا "أعتقد أن الناس الذين يعيشون ويُنفقون الكثير من الأموال في بلد تنتهك حقوق الإنسان هم "متخلفون"".

صاحب الـ34 عامًا رد على الهولندي قائلًا "حقوق الإنسان في السعودية ليست بهذا السوء الذي تتحدث عنه"، وهنا قاطعه ديريكسين قائلًا "هيا هيا، هل تعتقد أن دولة تحظر المثلية الجنسية وتفرض عقوبات صارمة ضد المثليين دولة طبيعية؟".

رد أمرابط "لا أريد التدخل في السياسة، لكن ما يُمكنني قوله أنني أعيش هناك والسعودية بلد آمن للغاية، بلد جميل للعيش فيه، حقوق المرأة هناك محفوظة وكل ما تقولونه بهذا الشأن خاطئ، نحن نذهب إلى المطاعم هناك ونجد أغلب الزوار من النساء، إنهن يفعلن ما يريدن، ماذا تريد أن تعرف أيضًا حول السعودية؟".

ديريكسين الذي لعب لعدة أندية مغمورة لم يصمت، وقال "أنا أندهش منكم لاعبي كرة القدم، يأتيكم عرض من دولة ما، ألا تفكرون؟ ألا تبحثون في جوجل عن منظمة العفو الدولية لمعرفة ما الذي يحدث هناك؟"، ليرد عليه أمرابط مبتسمًا "لا صراحة، حين رأيت العقد لم أفكر سوى أين سأضع توقيعي"، قبل أن يرد الهجوم بشراسة قائلًا "أنت تتحدث بسذاجة وسطحية كبيرة، لا يحق لك الحديث هكذا".

وأتم أمرابط "السعودية تُساعد الكثيرين من دول العالم الثالث، لدي شخص يعيش معي ويُساعدني في إعداد الأكل، هو من بنغلاديش وهو سعيد جدًا لأنه يحصل في نهاية الشهر على راتب يُرسله إلى عائلته في بنغلاديش. تلك الأموال تُساعد أطفاله وأحفاده على عيش حياة جيدة وارتداء ملابس جيدة والذهاب إلى المدارس. هؤلاء الأشخاص سعيدون جدًا لأنهم يستطيعون العمل في السعودية ومساعدة أسرهم في بلادهم".

يُشار إلى أن أمرابط يلعب في الدوري السعودي منذ صيف 2018 حين انتقل من واتفورد الإنجليزي إلى النصر، وقد انتهى عقده هذا الصيف ولم يُجدد، لكن يُقال في الإعلام أنه يمتلك عرضًا من الأهلي وقد يلعب له الموسم القادم.