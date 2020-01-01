أنتيتش وفيولا .. ثنائي تفرد بقيادة كبيري إسبانيا برشلونة وريال مدريد

تعرف على الثنائي اللذان تفردا بقيادة برشلونة وريال مدريد.

توفي اليوم الصربي رادومير أنتيتش المدير الفني السابق للثلاثي الكبير في إسبانيا أتلتيكو وريال مدريد وبرشلونة عن عمر يناهز الـ 71 عامًا.

وفاة أنتيتش طوت صفحة تاريخية في سجلات الدوري الإسباني لرجل كان هو الوحيد الذي سبق له تدريب هذا الثلاثي، بل وتفرد البطولات مع أتلتيكو مدريد.

حقق المدير الفني الأسبق لأتلتيكو مدريد الثنائية التاريخية للفريق بالحصول على لقبي الدوري الإسباني وكأس الملك في عام 1996.

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ولم يكن أتلتيكو مدريد رفقة برشلونة وريال مدريد فقط هم من حظوا بشرف تواجد أنتيتش داخل جدران أنديتهم من أندية إسبانيا، فالرجل عمل في صفوف ريال سرقسطة وريال أوفيدو وسيلتا فيجو أيضًا لسنوات طويلة.

وبالرغم من مسيرته التدريبية الطويلة في إسبانيا لم يكن أنتيتش باللاعب المبهر في ملاعب الليجا، حيث لعب لصالح ريال سرقسطة في 58 مباراة قبل أن يعتزل ويعود ليدربهم.

عمل أنتيتش أيضًا خارج إسبانيا لسنوات طويلة في صفوف شاندونج لونينج الصيني وهيبي تشاينا فورتشن، هذا بالإضافة لقيادته لمنتخب صربيا لعامين بالرغم من ذلك قادهم لكأس العالم 2010.

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مسيرة أنتيتش التدريبية الطويلة لم تشهد الكثير من النجاحات، ويمكن أن نحصر كل ما حققه في 27 عامًا عمل فيهم كمدرب في إنجازات أتلتيكو مدريد لعام 1996 عندما نال الثنائية المحلية، وبجوار ذلك فاز بجائزة أفضل مدرب من "دون بالون" المدرب الأفضل في صربيا لنفس عام الثنائية.

وبعيدًا عن كل تلك الإنجازات سيظل أنتيتش هو الوحيد الذي درب الثلاثي الكبار في إسبانيا، وفقط يشاركه مدرب وحيد في تدريب الثنائي برشلونة وريال مدريد.

ذلك الرجل هو إنريكي فيرنانديز فايولا، الذي درب برشلونة لثلاث سنوات قبل أن يدرب ريال مدريد لعام وحيد وتفرد بإنجاز لم يحققه أنتيتش قط.

فايولا فاز بالدوري لعامين متتاليين مع برشلونة، قبل أن يذهب لريال مدريد ويحقق الفوز بنفس البطولة في عام 1954 بعدما قاد الفريق في عشر مباريات ببداية الموسم فقط.

فهل يعيد التاريخ نفسه ونجد مدرب ثالث يقود فريقي ريال مدريد وبرشلونة سويًا في المستقبل؟ أم نرى واحد من المدربين السابقين للفريقين يتولى تدريب الغريم قريبًا؟