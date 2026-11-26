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أنهى أنتوني جوردون صيامه عن التهديف الذي دام شهرًا بثنائية حاسمة، ليقود برشلونة إلى الفوز على صباح في دوري أبطال أوروبا على ملعب باكو الأولمبي. وبعدما رفع رصيده إلى ستة أهداف في زيارتين إلى أذربيجان ضمن البطولة القارية، مازح مهاجم منتخب إنجلترا بأنه ربما يحتاج إلى الانتقال للعيش هناك، معترفًا في الوقت نفسه بأنه كان عليه تسجيل الهاتريك.

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جوردون ينهي صيامه التهديفي بثنائية حاسمة في باكو

وسجّل أنتوني جوردون هدفين ليساعد برشلونة على تأكيد ترشيحه القوي للفوز، محققًا انتصارًا مقنعًا على صباح في دوري أبطال أوروبا على ملعب باكو الأولمبي. وكان الدولي الإنجليزي قد انتزع مركزه أساسيًا في الجناح الأيسر على حساب كريم أديمي منذ وصوله الصيف الماضي، ونجح أخيرًا في ترجمة ضغطه العالي إلى أهداف، إذ هزّ الشباك في الدقيقتين 30 و50، مستغلًا في ثنائيته، كرتين مرتدتين من الحارس بوكاتيلوف، فيما تم إلغاء هدف آخر له بعد مراجعة تقنية الفيديو.

وبعدما كان آخر أهدافه مع برشلونة في مرمى ألافيس يوم 31 أكتوبر، مازح جوردون بشأن علاقته المميزة بأذربيجان، بعدما سجّل هناك أربعة أهداف مع نيوكاسل يونايتد أمام كاراباخ، الموسم الماضي، قائلًا لشبكة (ستان): "ربما في مرحلة ما من حياتي، عليّ أن أنتقل إلى هنا! لقد حققت نجاحًا كبيرًا هنا، ونعم، كانت مباراة رائعة اليوم. بالطبع سجلت هدفين، لذا أنا سعيد، لكن ربما كان بإمكاني تسجيل الهاتريك، لذلك لا يزال أمامي الكثير من العمل".

هاتريك ضائع وتجاوز رحلة شاقة

وعندما سُئل بعد صافرة النهاية عمّا إذا كانت ستة أهداف في موسمين تجعله "ملك باكو"، قلّل جوردون من شأن هذا اللقب، متحسرًا على فرصة أهدرها بقدمه اليسرى كانت ستمنحه الهاتريك. كما أشاد بتركيز لاعبي برشلونة الجماعي بعد رحلة طويلة بعيدًا عن الديار.

وأوضح: "لن أقول ذلك، لكنه مكان مميز جدًا بالنسبة لي. كان عليّ تسجيل الهاتريك، لكنني أهدرت تلك الفرصة بقدمي اليسرى. أنا سعيد جدًا". أما عن أداء الفريق بشكل عام، فقد قال جوردون: "أعتقد أنه كان جيدًا جدًا لأنه، كما قلت، السفر صعب حقًا. جئنا إلى هنا قبل يومين، بعيدًا عن العائلة، لنعيش هذا النوع من التجارب، لكن أذربيجان مكان جميل".

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مطاردة رقم هاري كين الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا

ورفعت ثنائية جوردون رصيده إلى ثلاثة أهداف في خمس مشاركات بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعدما سجّل أيضًا في مرمى جلطة سراي. وعلى مدار مسيرته، بات يملك 13 هدفًا في أول 23 مباراة له في الدور الرئيسي لدوري أبطال أوروبا، وهو رقم لا يتفوق عليه بين اللاعبين الإنجليز سوى مهاجم بايرن ميونخ هاري كين، الذي سجّل 18 هدفًا في أول 23 مباراة له.

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وقبل أن يُستبدل بـرافينيا في الدقيقة 76، سدّد جوردون خمس كرات (ثلاثًا منها على المرمى)، وبلغت نسبة دقة تمريراته 84%، واستعاد الكرة مرتين، فيما اكتسح برشلونة منافسه صباح بثلاثة أهداف في غضون 10 دقائق من الشوط الثاني.

جاهز ومنتعش لاختبار ديبورتيفو يوم الأحد

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وبعدما حصل على راحة في مباراة برشلونة السابقة أمام فياريال، بدا جوردون في كامل جاهزيته طوال الدقائق الـ76 التي خاضها في باكو.

ومع استعادته الثقة أمام المرمى، يُتوقع أن يحافظ الجناح على مكانه في التشكيلة الأساسية عندما يعود برشلونة إلى منافسات الدوري الإسباني بمواجهة ديبورتيفو يوم الأحد المقبل.