أنباء عن انهيار مفاوضات الصفقة المنتظرة بين مانشستر يونايتد والإنتر

المسافة بعيدة على طاولة المفاوضات

كشفت تقارير صحافية إنجليزية، عن انهيار مفاوضات مسؤولي نادي الإنتر مع المدير التنفيذي لمانشستر يونايتد إد وودوارد، بشأن الصفقة التي تتحدث عنها الصحف الإيطالية منذ أسابيع.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل"، فإن إدارة الإنتر أصرت على موقفها بعرض حوالي 20 مليون جنيه إسترليني لشراء الدبابة البلجيكية روميلو لوكاكو، في المقابل، يشترط المسؤول البارز في معقل الشياطين الحمر، الحصول على 75 من نفس العملة.

وقال المصدر، إن وكيل أعمال مهاجم تشيلسي وإيفرتون السابق، اتفق مع النادي الإيطالي على كافة البنود الشخصية في عقده الجديد في "جوسيبي مياتزا"، بما فيها راتبه الأسبوعي -180.000 إسترليني-، إلا أن المسافة البعيدة بين الناديين، في الغالب ستحول دون ذهابه إلى عملاق مدينة ميلانو.

وكان لوكاكو قد أثار ضجة على نطاق واسع، بتصريحات جريئة، وصف خلالها مدرب الإنتر الجديد أنطونيو كونتي بالأفضل في العالم، معربًا عن أمله في العمل تحت قيادته في أي مكان، وذلك في حديثه مع وسائل الإعلام في وطنه فيما يخص مستقبله الموسم المقبل.

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وجاءت هذه الأنباء بعد انتشار تقارير تتحدث عن إمكانية إتمام صفقة تبادلية بين الناديين، بموجبها يذهب المتمرد الأرجنتيني ماورو إيكاردي إلى "أولد ترافورد"، مقابل تحقيق رغبة لوكاكو بالعمل تحت قيادة مدربه المفضل.