أنباء سيئة لليفربول بشأن إصابة الاكتشاف الجديد "العروسي"!

يبدو أنه لن يظهر مرة أخرى في معسكر الاستعدادا للموسم الجديد

كتب | عادل منصور | فيس بوك | تويتر

كشفت مصادر صحفية مقربة من فريق ليفربول، عن نتائج التشخيص المبدئي للإصابة السيئة التي تعرض لها الظهير الأيسر الشاب ياسر العروسي، أثناء مشاركته أمام إشبيلية في ودية الأمس.

وخطف ذو الأصول الجزائرية الأضواء، بمستوى أكثر من رائع في ودية العملاق الأندلسي، متقمصًا دور الظهير الأيسر الأساسي أندي روبرتسون، بأداء متزن دفاعيًا وهجوميًا، مع طاقة وحيوية بقلب شاب لم يتجاوز ربيعه الـ18.

وفي الوقت الذي كان يقدم أفضل أوراق اعتماده كلاعب بديل لقائد المنتخب الاسكتلندي، جاءت الضربة القاضية، إثر تدخل من مدافع إشبيلية جناجنون، كلف العروسي السقوط على الأرض، ولم يخرج إلا على محفة، في مشهد حزين وهو يتلوى من آلام الإصابة، التي تسببت كذلك في طرد مدافع المنافس.

وفي أول تحديث على الإصابة القاسية، قال موقع "ليفربول إيكو"، نقلاً عن أحد المقربين من الجهاز الطبي للفريق، إن التشخيص المبدئي أظهر عدم وجود إصابة من النوع المفزع، مثل الكسور أو قطع في الأربطة المعقدة، مثل الصليبي وغيره، لكن في نفس الوقت، ما زالت هناك حالة من القلق على إصابته.

وأوضح التقرير، أنه في أفضل الأحوال، لن يظهر العروسي مرة أخرى بقميص أحمر الميرسيسايد في مباريات الفريق الودية في معسكر الاستعداد للموسم الجديد، على اعتبار أنها إصابة سيئة، على إثرها قد يمتد غيابه لبضعة أسابيع، لكن هذا سيتحدد في وقت لاحق، بعد ظهور النتائج النهائية للفحص الطبي الذي خضع له اليوم الإثنين.

🎙️رامون كالديرون رئيس ريال مدريد السابق: "زيدان كان يريد رحيل بيل في السابق والإبقاء على رونالدو، رئيس النادي لم يستمع لرأي زيدان فقرر الرحيل"

"حينما عاد مرة أخرى تلقى وعد برحيل بيل، هو لا يحبه بكل تأكيد" ⚪️⚪️ pic.twitter.com/QNGEqiAh3H — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 22, 2019

الجدير بالذكر أن ليفربول هُزم أمام إشبيلية بنتيجة 2-1 في ودية الأمس، لكنه سيواصل استعداده للموسم الجديد بسلسلة من المباريات الودية ضد سبورتنج لشبونة، نابولي ثم ليون، قبل أن يخوض مباراة الدرع الخيرية ضد مانشستر سيتي في الرابع من أغسطس المقبل، والتي سيعقبها بأسبوع ضربة بداية موسم البريميرليج.