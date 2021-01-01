أنباء سارة لريال مدريد وبرشلونة ..ضربة قوية لأتلتيكو مدريد قبل مواجهة إشبيلية

الإصابات تلاحق فريق المدرب دييجو سيميوني

ضربة قوية تعرض لها دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد، بعد تعرض مهاجم الفريق جواو فيليكس للإصابة خلال تأدية الواجب الوطني مع منتخب بلاده.

المهاجم الشاب ظهر في المواجهة التي فازت بها البرتغال بنتيجة 3/1، في إطار الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2022.

فيليكس غادر أرض الملعب بعد مرور 40 دقيقة من عمر اللقاء، متأثرًا بإصابته، لينزل بدلًا منه بيدرو نيتو لاعب وولفرهامبتون.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" أكدت أن اللاعب يعاني من مشكلة في الكاحل، بعد تعرضه لضربة خلال المباراة.

فرناندو سانتوش مدرب البرتغال فضل عدم المجازفة وقرر تبديل فيليكس، ومن المقرر أن يقوم بالمزيد من الفحوصات خلال الساعات القليلة القادمة.

وفي حالة معاناة اللاعب من إصابة قوية، ستكون صدمة مؤثرة بالنسبة لأتلتيكو مدريد، قبل المواجهة القادمة ضد إشبيلية في الدوري الإسباني الأسبوع المقبل.

ومن المتوقع أن تؤثر نتيجة مواجهة إشبيلية على سباق المنافسة على الليجا بشكل كبير، حيث يحتل أتلتيكو المركز الأول بـ66 نقطة، بفارق 4 نقاط عن برشلونة الثاني و6 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثالث.