أنباء عن خروج أليكسيس سانشيز من حسابات كونتي لفترة طويلة!

صدمة لكونتي وجماهير إنتر

كشفت تقارير صحفية إيطالية نقلاً عن مصادر تشيلية، أن جناح إنتر أليكسيس سانشيز، يواجه خطر الغياب عن الملاعب لفترة طويلة، قد تمتد لبداية العام الجديد.

وتعرض المنتقل من مانشستر يونايتد إلى إنتر على سبيل الإعارة، لإصابة مزعجة على مستوى الكاحل، أثناء مشاركته في اللقاء الودي الدولي، الذي جمع منتخب بلاده بنظيره الكولومبي وانتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وما ضاعف قلق المدرب أنطونيو كونتي ومشجعي الأفاعي، البيان الذي أصدره الاتحاد التشيلي حول نوعية الإصابة، بالتأكيد أنها عبارة عن تمزق في الأوتار، لكن دون الكشف عن مدة الغياب أو فترة علاجه.

وصباح اليوم الإثنين، قالت شبكة " TyC Sports"، إن لاعب برشلونة وآرسنال السابق سيخرج من حسابات كونتي لمدة شهرين على أقل تقدير، ما يعني أن عام 2019 قد انتهى بالنسبة له.

كان يمتلك قدمًا لا تُخطئ المرمى 💥🥅

لكنه قضى على نفسه بنفسه 🤦‍♂️ pic.twitter.com/lTDzfAzciR — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 14, 2019

ويواجه صاحب الـ30 عامًا سوء حظ لا يُصدق منذ انتقاله إلى مشروع كونتي، وكانت البداية بجلوسه على مقاعد البدلاء لعدم اكتمال لياقته بعد تعافيه من الإصابة، وحتى بعد مشاركته في التشكيلة الأساسية، تحصل على بطاقة حمراء أمام سامبدوريا، على إثرها غاب عن المواجهة الأهم ضد يوفنتوس في قمة مواجهات الجولة السابعة، التي خسرها فريقه بنتيجة 1-2.