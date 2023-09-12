أنباء جيدة لجماهير برشلونة بشأن بيدري.. ولكن!

النادي الكتالوني يأمل جمهوره أن يسير كل شيء ما يرام بالنسبة لأهم مواهبه..

أنباء جيدة لجماهير برشلونة حول تعافي نجم الوسط الإسباني الدولي بيدري من إصابته، لكن النادي الكتالوني يفضل التريث حيال جوهرته الشابة.

بيدري تسير عمليه تعافيه بشكل جيد للغاية وربما أسرع من المتوقع، وهذا هو الجانب الإيجابي إلى الآن في التأهيل الطبي للاعب.

إلا أن برشلونة لا يفضل الزج به فور تعافيه وفقًا للصحفي المقرب لأخبار برشلونة جابرييل سانز، حيث إن بيدري لن يتعافى قبل منتصف أكتوبر، وحينها سيكون هناك توقف دولي آخر ينتظر المنتخبات كلها ومن بينها إسبانيا.

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مع توقف كرة القدم للأندية سيكمل بيدري برنامج تعافيه بشكل كلي، وعليه يفضل برشلونة أن يريحه طيلة الفترة بين التوقفين الدوليين ولا يخوض أي مباراة مع برشلونة حتى لو اشترك في التدريبات الجماعية فور منحه الإذن الطبي لفعل ذلك.

وعليه فإننا يمكن أن نقول بشكل شبه مؤكد إن برشلونة قرر أن يعود بيدري إلى التدريبات الجماعية ومن ثم إلى المباريات عقب انتهاء توقف أكتوبر الدولي.