أنباء جيدة لبرشلونة قبل مواجهة فالنسيا

مباراة صعبة للفريق الكتالوني في الدوري

عاد عثمان ديمبيلي جناح نادي برشلونة الإسباني، لتدريبات الفريق مرة أخرى، بعد معاناته من إصابة في أوتار الركبة.

الجناح الفرنسي تعرض للإصابة في مواجهة برشلونة مع قادش في 5 ديسمبر الجاري، ويبدو أنه في طريقه للتعافي بشكل كامل.

ديمبيلي احتاج 12 يومًا فقط من أجل لمس الكرة من جديد في تدريبات الفريق، وفقًا لما أكدته صحيفة "سبورت" الإسبانية، حيث ظهر اللاعب بصورة طيبة في مران اليوم الخميس.

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وعلى جانب آخر تدرب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بشكل طبيعي، رغم تعرضه لضربة قوية مساء أمس، الأربعاء، خلال فوز برشلونة على ريال سوسييداد بهدفين مقابل هدف.

وحرص الجهاز الطبي للفريق الكتالوني، على متابعة الحالة البدنية لميسي، لتجنب تعرضه لإصابة قوية في المران.

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ومن المقرر أن تعطي هذه الأنباء دفعة قوية للمدرب رونالد كومان، قبل مواجهة برشلونة يوم السبت القادم مع فالنسيا ببطولة الدوري.

يذكر أن الفريق الكتالوني يحتل المركز الخامس بجدول الليجا بـ20 نقطة، بفارق 6 نقاط عن أتلتيكو مدريد المتصدر.