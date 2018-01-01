أمين عمر حكمًا لمواجهة الأهلي والداخلية بالدوري المصري

الأهلي يعود للمنافسات المحلية مرة أخرى لمواجهة الداخلية

فيسبوك تويتر عبده الليثي

عينت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، طاقم حكام مباراة الأهلي والداخلية بالدوري المصري، المقرر لها مساء اليوم.

ويحل الأهلي ضيفًا ثقيلًا على الداخلية، في السادسة من مساء اليوم السبت، على ملعب "بتروسبورت"، في المباراة المؤجلة من الجولة السادسة من الدوري العام.

ويدير مواجهة الأهلي والداخلية بالدوري المصري، الحكم أمين عمر، ضمن مؤجلات الأهلي للعودة مرة أخرى للمسابقات المحلية. اختيارات المحررين نكسة روما والثنائية المحلية | كيف عاش برشلونة عام 2018؟

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وتأهل الأهلي لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، التي أقيمت قرعتها أمس الجمعة، وأسفرت عن وقوع الأهلي بجوار كلًا من سيمبا التنزاني والساورة الجزائري، وفيتا كلوب الكونغولي.

ويقود الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي، الفريق للمرة الأولى بعد مواجهة اليوم، خلفًا للفرنسي باتريس كارتيرون.

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ويبدأ لاسارتي مهمته مع الأهلي من مباراة بيراميدز، المقرر إقامتها يوم 4 يناير المقبل، من منافسات الدوري المصري الممتاز.