أمين حارث: انضممت لمعسكر المغرب رغم أن رينار أخبرني بعزمه استبعادي

محترف شالكه لم ينضم لقائمة كأس أفريقيا رغم مشاركته في كأس العالم روسيا 2018

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد أمين حارث؛ لاعب منتخب المغرب ومحترف شالكه الألماني، أنه كان يعلم منذ البداية أنه لن ينضم لقائمة منتخب بلاده خلال كأس أمم أفريقيا مصر 2019 إلا أنه فضل الاستفادة بالانضمام للقائمة الأولية.

محترف شالكه كان ضمن القائمة الأولية لأسود الأطلس في الكان قبل أن يقرر الفرنسي هيرفي رينار؛ المدير الفني، استبعاده من القائمة النهائية.

أسود الأطلس يستهلون مشوارهم غدًا الأحد، في الكان بملاقاة ناميبيا، على استاد السلام، في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة.

وقال حارث، خلال تصريحاته لصحيفة "ليكيب" الفرنسية": "رينار أخبرني قبل بداية معسكر المنتخب أنني سأغادر من ضمن الثلاثة لاعبين الاحتياطيين، وكان بإمكاني وقتها أن أقول له إما أن تضعني ضمن الـ23 لاعبًا أو لن انضم للمعسكر، لكنني استفدت كثيرًا من هذا العام، فقد ساعدني على النضج أكثر، وأنا افتقد للتناغم، لذلك أتفهم قرار المدرب".

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وبسؤاله عن كواليس الحادث الذي ارتكبه عقب العودة إلى المغرب من المشاركة في كأس العالم روسيا 2018، أوضح لاعب شالكه: "ذهبت لتناول الطعام مع أخي الصغير في الساعة العاشرة مساءً تقريبًا، لم أكن أقود السيارة بسرعة جنونية، لكن بسرعة 10 أو 15 كيلومتر في الساعة مع العلم أن السرعة المحددة هي 60 كم/الساعة بالمغرب، لكن ما حدث أن شخص عبر ال

طريق فجأة أمامي وهو ما أصابني بالصدمة، خاصة وأنني كنت أبتعد عنه بحوارلي 100 أو 150 مترًا، فلم أستطع إيقاف السيارة، الأمر كان صعبًا، وانتظر الشرطة حتى وصلت وأنا في حالة من الصدمة، كانت لحظات سيئة".

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وأضاف: "كانت فترة صعبة للغاية، ظللت أفكر كثيرًا في المتوفي، رغم أنه كان عليّ أن أدرك أنه للأسف مثل هذه الحوادث تحدث كل يوم.

"والدي ذهبا زيارة أسرة المتوفي، وأنا لم أكن في حالة جيدة تسمح لي بالذهاب معهم، لذلك اكتفيت بمحادثتهم هاتفيًا، وعندما تحدثت مع والدته وعائلته تحسنت نفسيًا بشكل أكبر، فقد أخبروني أنهم لا يحملونني الذنب، حقًا أنا أقدر موقفهم".

يذكر أن المغرب تقع ضمن المجموعة الرابعة، وتلاقي كوت ديفوار في المباراة المقبل يوم 28 من الشهر الجاري ثم جنوب أفريقيا في الأول من يوليو المقبل.