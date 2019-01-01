أمين الكاس عن تجديد عقده مع نهضة بركان: نهائي الكونفدرالية أولًا

اللاعب يؤجل كل شيء حتى ينتهي من مواجهة الزمالك

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

تسعى إدارة نهضة بركان المغربي لتجديد عقود عدد من نجوم الفريق، خاصة مع العروض القادمة لهم سواء من داخل أو خارج المغرب.

وفي مقدمة تلك المجموعة من اللاعبين يأتي التوجولي لابا كودجو المرتبط بالانتقال للأهلي المصري، والمهاجم حمدي العشير، بجانب صانع الألعاب أمين الكاس الذي يمتلك عدة عروض مغربية جيدة.

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وقد عرض النادي المغربي على الكاس تجديد عقده مرارًا وتكرارًا لكن اللاعب طلب تأجيل المفاوضات لنهاية الموسم، خاصة مع التأهل لنهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

إذ قال الكاس لموقع كووورة "أرفض الحديث في تفاصيل التمديد، لأن تركيزي كله منصب على الحدث التاريخي الأول في مسار النادي وهو خوض نهائي الكونفدرالية أمام الزمالك المصري، بعدها سيكون لي متسع من الوقت للجلوس مع إدارة النادي واتخاذ القرار المناسب".

أضاف "نهضة بركان تعامل معي بتقدير كبير، ومرة أخرى أؤكد أني لن أتخذ قرارًا يهم مستقبلي قبل نهاية الموسم".

يُذكر أن نهضة بركان تأهل لنهائي البطولة القارية بعد تجاوزه الصفاقسي التونسي، بخسارته ذهابًا في تونس 2-0 وانتصاره إيابًا في المغرب 3-0.