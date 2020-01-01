أمير مرتضى منصور يكشف سبب عدم ظهوره إعلاميًا للرد على "الأكاذيب"

المشرف السابق على كرة القدم في الزمالك يُفجر مفاجأة

فجر أمير مرتضى منصور المشرف العام السابق على كرة القدم في الزمالك مفاجأة كبرى حول عدم ظهوره الإعلامي مؤخرًا وامتناعه عن الرد على كل ما يُثار حول النادي مؤخرًا.

أمير كان قد تقدم باستقالته من منصبه عقب صدور قرار بإيقاف مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور وإحالة مخالفاته المالية إلى النيابة العامة، وقد واكب هذا رسوب والده في الانتخابات البرلمانية في مصر.

وتُواجه إدارة مرتضى منصور الكثير من الاتهامات حاليًا خاصة فيما يتعلق بعدم صرف مستحقات اللاعبين وحسم ملف تجديد عقود البعض خاصة فرجاني ساسي.

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أمير أكد عبر حسابه الرسمي على تويتر أنه تلقى دعوة من الإعلامي هاني حتحوت للظهور في برنامجه الخاص عبر قناة صدى البلد المصرية للرد على كل ما يُقال، مشيرًا إلى أنه وافق على ذلك لكنه فوجئ بإبلاغه فيما بعد بمنعه من الظهور عبر القناة وكل القنوات الأخرى دون إبداء الأسباب.

إذ كتب " الاعلامي هاني حتحوت طلب مني أن أكون ضيف برنامجه اليوم للرد على جميع التساؤلات والاكاذيب المنتشرة الفترة الأخيرة وبعد أن وافقت على الظهور للرد على حملة التشويه التي تقودها معظم القنوات ولتوضيح الصورة للجماهير فوجئت بإبلاغي بمنعي من الظهور في القناة او اي قناة اخرى دون إبداء أسباب!".