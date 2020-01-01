الدوري المصري الممتاز

أمير مرتضى منصور لمرشحي رئاسة الزمالك: اصمتوا أو ادعموا المجلس الشرعي

كتبت | زهيرة عادل
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أمير مرتضى منصور
Zamalek FC
أحمد سليمان ومدحت العدل أعلنا عزمهما الترشح في الانتخابات المقبلة

وجه أمير مرتضى منصور؛ المشرف العام السابق على الكرة بنادي الزمالك، رسالة إلى من أعلنوا ترشحهم في انتخابات النادي المقبلة، معربًا عن استيائه من عرضهم لبرامجهم الانتخابية.

وزارة الرياضة برئاسة أشرف صبحي كانت قد أعلنت خلال الفترة الماضية تجميد مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة مرتضى منصور، على إثر تقرير لجنة التفتيش الذي أكد وجود بعض المخالفات المالية والإدارية.

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    وعينت الوزارة لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادي برئاسة أحمد البكري، على أن تُجرى انتخابات لمجلس إدارة جديد بالكامل خلال الفترة المقبلة.

    وأعلن أحمد سليمان؛ المرشح الخاسر في الانتخابات الأخيرة للقلعة البيضاء، والكاتب الفني مدحت العدل عزمهم الترشح في الانتخابات المقبلة.

    أمير مرتضى وجه لهما رسالة، إذ كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " الناس اللي ابتدت تتكلم من دلوقتي على الانتخابات وموسم توزيع التورتة .. احب افكركم بس فاضل سنة عالانتخابات لما يجي وقتها ابقى اتكلم واعرض برنامجك الانتخابي براحتك لكن دلوقتي عيب اوي".

    وأضاف: "امامكم ٣ اختيارات ١-يا تدعموا الفريق ٢-يا تدعموا الادارة المنتخبة الشرعية في ازمتها ٣-يا تسكتوا".

    يذكر أن مجلس مرتضى منصور كان من المقرر أن تنتهي فترة رئاسته في نهاية العام المقبل 2021.

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