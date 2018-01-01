أمير مرتضى : لن نُفكر في الأهلي إلا عند مواجهته
ماجد جزر فيسبوك تويتر
علق أمير مرتضى منصور، المشرف على فريق الكرة بنادي الزمالك والمتحدث للجهاز الفني، على تقدم النادي الأهلي في ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
وقال أمير في تصريحات تلفزيونية مساء أمس لبرنامج "اللعيب" ، إن فوز أو هزيمة الأهلي لا تؤثر على فريقه.
المسؤول الزملكاوي أضاف في تصريحاته : "نحن كل تركيزنا مع الفرق التي سنوجهها فقط، وبالتأكيد سنهتم بالأهلي عندما نواجه.
وعن عودة الأهلي للمنافسة قال : "نحن في الزمالك الإدارة أو مشجعين، نتمنى جاهزية الكل للحصول على البطولات الصعبة التي بها منافسة".
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(@ZSCOfficial :📸) pic.twitter.com/MufsfopVKK — جول مصر (@goaleg) December 12, 2018
الجدير بالذكر أن نادي الزمالك يحتل حالياً صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 25 نقطة بعد مرور 14 جولة، امام النادي الأهلي فجمع 20 نقطة حتى الآن من 10 مباريات، محتلاً المركز الثامن.